De rares « nuages de feu » observés pour la première fois dans le ciel français

Des incendies de forêt d'une grande ampleur frappent les pays européens depuis plusieurs jours. En particulier, le nombre de personnes évacuées à la suite des violents incendies survenus en France et en Espagne a dépassé les 300 000. Les experts qualifient cela de l'une des évacuations les plus massives de l'histoire européenne. C'est ce qu'a rapporté Deutsche Welle .

Le président du pays, Emmanuel Macron, s'est exprimé sur la situation lors de sa visite au centre de crise des services d'urgence, mis en place en raison des plus grands feux de forêt en France. Il a souligné que, bien que les incendies dans le sud-ouest du pays soient en partie maîtrisés, il n'est pas encore possible de contrôler totalement les flammes autour de Bordeaux.

AFP , un phénomène naturel rare — des « nuages de feu » orageux — a été observé pour la première fois dans l'histoire de la France, selon les informations diffusées par l'agence. Ce type de phénomène avait auparavant été enregistré lors de gigantesques incendies de forêt en Australie et au Canada.

« C'est une situation absolument inédite pour la France », a déclaré Éric Brocardi, porte-parole des services de sécurité incendie.

Selon les explications des spécialistes, ces nuages se forment lorsque la fumée, la vapeur d'eau et les cendres générées par les intenses incendies s'élèvent dans les couches supérieures de l'atmosphère, voire jusqu'à la stratosphère. Un tel processus peut encore accroître le risque d'éclairs et le déclenchement de nouveaux feux.

En évaluant la situation, le président Emmanuel Macron a également souligné : « Les semaines à venir seront difficiles. »

Selon les données officielles, dans la zone située entre Bordeaux et la côte de l'océan Atlantique, les incendies qui persistent depuis le 22 juillet ont réduit en cendres près de 42 000 hectares de terres. Au total, depuis le début de cette année, les feux à travers la France ont détruit 116 000 hectares de territoire. Dans le cadre des mesures de sécurité, près de 220 000 habitants ont été évacués dans le pays.

Les incendies de forêt s'intensifient également en Espagne voisine. Dans les deux pays, le nombre de personnes déplacées vers des zones sûres a dépassé les 300 000. Les forces de secours et les équipements spéciaux des pays membres de l'Union européenne apportent une aide active aux opérations de lutte contre les incendies.