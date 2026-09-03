De l'Allemagne, Les accusations portées par Berlin contre Moscou concernant une tentative de sabotage à l'aide de drones à l'aéroport de Leipzig ont déclenché une nouvelle vague de restrictions politiques et de visas au sein de l'Union européenne. Selon Euronews et Deutsche Welle, la direction de la diplomatie européenne et les autorités allemandes proposent de réduire considérablement la délivrance de visas touristiques Schengen aux citoyens russes et de renforcer drastiquement les contrôles aux frontières.

« Plus rien ne sera comme avant » : Kallas et la position ferme du ministère allemand des Affaires étrangères

À l'issue d'une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'UE à Bruxelles, la cheffe de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, a fait état d'un consensus sur les nouvelles restrictions :

Un large soutien : Selon Kallas, les pays de l'UE ont approuvé l'idée de durcir les conditions d'octroi des visas touristiques aux Russes et d'interdire totalement l'entrée sur le territoire de l'Union aux anciens militaires russes ;

La déclaration de Berlin : Le porte-parole du ministère allemand des Affaires étrangères, Martin Schäfer, a souligné que les voyages touristiques des citoyens russes en Allemagne « ne peuvent plus se poursuivre sous leur forme actuelle » ;

Filtre de sécurité : Le responsable allemand a noté que Berlin mène des négociations actives avec l'UE pour réduire davantage le nombre de visas : « Nous devons garantir l'entrée uniquement aux personnes ne représentant pas une menace pour la sécurité ». Cependant, la manière dont ce tri sera effectué en pratique n'a pas été précisée.

Visa italien et suspects disparus : détails de l'enquête

Une enquête menée par les médias allemands Süddeutsche Zeitung (SZ), NDR et WDR a révélé les détails de l'incident à l'aéroport de Leipzig :

Identité des suspects : Les enquêteurs allemands soupçonnent deux personnes de préparer le sabotage : l'une née en Russie et détentrice d'un passeport letton, et l'autre possédant la double nationalité russe et biélorusse, entrée en Allemagne avec un visa touristique délivré par l'Italie ;

Ils ont réussi à s'enfuir : Selon les journalistes, les deux suspects ont déjà quitté le territoire allemand. Les autorités chargées de l'enquête sont assez sceptiques quant à la possibilité de les arrêter et de les traduire en justice à l'avenir ;

Le démenti de Moscou : Le gouvernement russe rejette catégoriquement toutes les allégations avancées par Berlin concernant les événements de Leipzig et la préparation d'un sabotage.

L'intention des pays européens de restreindre davantage la délivrance de visas touristiques devrait réduire encore plus les possibilités pour les citoyens ordinaires, les étudiants et les voyageurs d'accéder à l'espace Schengen.

Selon vous, la restriction massive des visas touristiques sous prétexte de sécurité aidera-t-elle à prévenir les sabotages, ou s'agit-il simplement d'une pression politique exercée sur des citoyens ordinaires ? Laissez vos avis dans les commentaires !