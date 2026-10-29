L'Allemagne recrute des jeunes Ouzbeks

Le géant ferroviaire mondial de renommée internationale, Deutsche Bahn, en partenariat avec l'Agence ouzbèke pour la migration et l'Agence pour l'enseignement professionnel, a annoncé un nouveau projet prometteur pour les jeunes locaux.

Dans le cadre de ce programme, les citoyens de notre pays auront l'opportunité de suivre une formation professionnelle duale de 3 ans en Allemagne en tant que « monteur ferroviaire » et de bénéficier d'un revenu garanti. Le modèle d'enseignement dual moderne permet aux étudiants d'acquérir simultanément des connaissances théoriques solides et une expérience pratique réelle au sein de grandes entreprises allemandes.

Conditions financières et avantages

Les candidats admis au programme bénéficieront d'une incitation financière appropriée tout au long de la période de formation :

Allocation mensuelle élevée : Pendant la période de formation, les participants recevront chaque mois entre 1 400 et 1 560 euros ; un paiement sera effectué ;

Congés annuels payés : Les étudiants recevront chaque année 30 jours de congés officiels payés, avec maintien de tous les paiements ;

Fondations pour une carrière internationale : Les jeunes ayant terminé avec succès le programme de 3 ans obtiendront un diplôme reconnu dans toute l'Union européenne et auront l'opportunité d'obtenir un emploi permanent bien rémunéré en Allemagne.

Exigences principales pour les candidats

Pour intégrer le programme de formation duale de la Deutsche Bahn, les candidats doivent répondre aux critères suivants :

Limite d'âge : Les candidats doivent être âgés de 18 à 25 ans ; c'est une obligation ;

Niveau linguistique : Une maîtrise de l'allemand au niveau B1 minimum est requise ;

Certificat requis : La compétence linguistique doit être confirmée par un certificat officiel approprié (Goethe-Zertifikat, ÖSD ou autres certificats reconnus) ;

Intérêt professionnel : Il est important d'avoir une forte motivation pour maîtriser les domaines techniques et les compétences modernes dans le secteur ferroviaire.

Ce projet est une opportunité unique pour les jeunes talents ouzbeks d'apprendre les secrets d'un métier moderne dans un pays européen de premier plan, d'acquérir une expérience de vie indépendante et de devenir des spécialistes compétitifs sur la scène internationale.