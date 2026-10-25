Une fillette de trois ans dans le coma après une visite chez le dentiste au Kazakhstan

Au Kazakhstan, dans la région de Pavlodar, une fillette de trois ans est tombée dans le coma après une visite chez le dentiste. Selon ses proches, le médecin a poursuivi l'intervention malgré les difficultés respiratoires de l'enfant. Actuellement, les médecins luttent depuis trois jours pour sauver la vie de la petite fille. C'est ce qu'a rapporté Tengrinews .

Les proches de l'enfant ont indiqué que son état s'était brusquement dégradé pendant le traitement dentaire. Dans un message sur les réseaux sociaux, sa tante a raconté que les yeux de l'enfant s'étaient révulsés et que sa respiration était devenue irrégulière. Cependant, selon elle, le médecin n'a pas arrêté l'intervention.

« Quand sa mère a crié en disant que quelque chose n'allait pas, le médecin a répondu que cela passerait », raconte la femme.

Elle souligne que la mère a demandé d'appeler une ambulance, mais que le médecin n'a pas immédiatement prêté attention à cette demande.

« Après les pleurs de ma sœur, une infirmière de la pièce voisine a appelé les secours. L'enfant avait perdu connaissance et de l'écume sortait de sa bouche. Le médecin, quant à lui, n'a pas prodigué les premiers soins, s'est mis à l'écart et n'a pas essayé d'aider l'enfant. En conséquence, un temps précieux a été perdu. On ignore quels traitements ont été effectués et quel médicament lui a été administré », a-t-elle raconté.

Selon sa parente, le cœur de la fillette s'est arrêté pendant son transfert à l'hôpital. Un deuxième arrêt cardiaque a eu lieu à l'hôpital.

« L'enfant est en réanimation depuis trois jours, inconsciente et dans le coma », a ajouté la femme de Pavlodar.

Le département de la santé de la région de Pavlodar a confirmé que l'état de la fillette est extrêmement grave. Selon les informations officielles, l'enfant, née en 2023, a été admise à l'hôpital le 21 octobre. Elle n'a pas été retenue au service des urgences et a été directement transférée en réanimation.

La fillette est sous assistance respiratoire et reçoit des soins intensifs. Une consultation par télémédecine a également eu lieu avec des spécialistes du Centre scientifique national Mère et Enfant ainsi que du Centre national de chirurgie cardiaque. La stratégie de traitement et les mesures médicales ultérieures ont été convenues.

Quelle a été la réaction de la clinique dentaire ?

La clinique dentaire où l'enfant a été traitée a réagi à l'incident, déclarant que la sécurité des patients et la qualité des services médicaux sont leurs priorités.

« Toutes les procédures sont effectuées en stricte conformité avec les protocoles médicaux. Une enquête officielle est en cours pour déterminer toutes les circonstances objectives et les causes de la situation. Il est trop tôt pour tirer des conclusions sur la culpabilité du personnel de la clinique avant la fin de l'enquête », indique la déclaration de la clinique.

Les représentants de la clinique ont également rappelé que la loi prévoit des sanctions pour la diffusion d'informations erronées et la diffamation.

Selon le département régional de la santé, les forces de l'ordre étudient actuellement les détails de l'incident. Une évaluation juridique sera faite sur la base des résultats de l'enquête. Le département a également précisé que cette clinique fournit des services médicaux dans le cadre de commandes publiques.