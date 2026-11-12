Un médicament banal plonge une femme dans le coma et endommage 95 % de son corps

Bien que le médicament ait amélioré son état mental, de graves complications sont apparues après quelques semaines. À son réveil, elle a découvert que la peau autour de ses yeux et de ses lèvres se détachait. Il s'est avéré qu'elle souffrait du syndrome de Stevens-Johnson (SSJ), une réaction grave à certains médicaments.

Khaliah cumulait ses études de master avec un emploi à temps plein et un travail supplémentaire. Épuisée par cette charge, elle a consulté un centre psychiatrique. On lui a diagnostiqué un trouble bipolaire et prescrit du Lamotrigine.

Khaliah Shaw, une habitante des États-Unis âgée de 36 ans, a vu sa vie basculer après avoir pris un médicament ordinaire. Sa peau a commencé à se détacher, endommageant 95 % de son corps. Des années plus tard, la prise d'un antibiotique a failli provoquer une récidive.

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La maladie, apparue en janvier 2014, a débuté par des symptômes grippaux. Sa température a grimpé à 40 °C et des éruptions cutanées ainsi que des cloques ont recouvert son corps. Elle est restée 37 jours dans le coma. À son réveil, 95 % de son corps était gravement atteint.

Le plus tragique est que des examens ultérieurs ont révélé que Khaliah ne souffrait pas de trouble bipolaire et que ce médicament n'aurait jamais dû lui être prescrit.

Alors qu'elle pensait avoir surmonté cette épreuve, une infection dentaire en juillet 2025 a provoqué une nouvelle crise. Le dentiste lui a prescrit de l'amoxicilline. Khaliah a averti le médecin de ses antécédents, mais celui-ci a minimisé sa réaction précédente en la qualifiant d'allergie.

Elle a pris l'antibiotique six fois en deux jours. Peu après, son visage a gonflé et ses muqueuses ont été irritées. Elle a immédiatement arrêté le traitement et s'est rendue aux urgences.

« J'avais l'impression de brûler de l'intérieur. C'était comme si un fer à lisser chauffé brûlait mes organes internes. Je ne voulais pas revivre ce cauchemar », a confié Khaliah au média Need To Know.

Elle souligne que ses inquiétudes n'ont pas été prises au sérieux à l'hôpital, où on lui a proposé d'autres médicaments présentant des risques liés au SSJ. Elle déplore un manque de sensibilisation médicale sur cette pathologie.

Finalement, une dose plus faible d'un autre antibiotique lui a été prescrite. Khaliah a poursuivi le médecin et l'établissement en justice, mais son appel a été rejeté l'an dernier en raison de l'immunité juridique liée au statut public de l'institution.

Actuellement, elle collecte des fonds via la plateforme GoFundMe pour obtenir justice.

« À mon réveil, je ne reconnaissais plus mon corps. J'ai dû réapprendre à marcher, manger et avaler. Ma vie a changé en un instant. Je n'ai jamais pu récupérer totalement. La justice n'a pas été rendue. Ma plus grande peur est que quelqu'un ignore mes avertissements et que cela mette ma vie en danger », a-t-elle déclaré.