Un enfant survit après une chute du huitième étage

·22·Monde
Un enfant survit après une chute du huitième étage

À Pavlodar, auKazakhstan, un enfant a miraculeusement survécu après une chute du huitième étage. Il est tombé du balcon d'un immeuble résidentiel. L'enfant est actuellement hospitalisé dans un état grave. C'est ce qu'a rapporté Nur.kz , en citant le Département des situations d'urgence de la région de Pavlodar.

L'accident s'est produit le 9 septembre vers 21h00. Selon les premières informations, le mineur se trouvait sur le balcon de l'appartement. Il est monté sur une chaise, s'est approché de la fenêtre, a perdu l'équilibre et a chuté du huitième étage.

Selon les secouristes, malgré la hauteur de la chute, l'enfant a survécu. Cependant, son état est jugé grave.

D'après le Département des situations d'urgence de la région de Pavlodar, six cas de chutes d'enfants depuis des hauteurs ont été enregistrés dans la région depuis le début de l'année, dont deux se sont soldés par un décès.

Les experts appellent les parents à ne pas laisser les enfants sans surveillance. Il est souligné qu'il est particulièrement dangereux de laisser des enfants seuls dans des pièces avec des fenêtres ouvertes ou sur des balcons.

Les secouristes recommandent de ne pas placer de meubles ou d'objets près des fenêtres sur lesquels un enfant pourrait grimper. Il est également rappelé qu'il est nécessaire d'installer des bloqueurs fiables, des grilles ou des dispositifs de sécurité limitant l'ouverture des fenêtres.

Pavlodarбалконбалаларқаватқутқарувсақлашхавф
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Charos
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