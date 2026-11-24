Au Brésil, une fillette de 11 ans a été diagnostiquée avec un total de 81 dents dans la mâchoire. Ce cas rare, découvert lors d'un examen radiologique, a stupéfié les dentistes. L'information a été rapportée par "Chosun Biz".

La jeune fille avait initialement consulté un dentiste pour faire extraire des restes de dents de lait sur sa mâchoire supérieure. Lors de l'examen, les médecins ont remarqué que le nombre de ses dents était bien supérieur à la normale. Par la suite, le nombre exact de dents a été déterminé grâce à une radiographie et à une tomodensitométrie 3D.

Il s'est avéré que la mâchoire de la fillette contenait 18 dents de lait, 32 dents permanentes et 31 dents surnuméraires. Ainsi, leur nombre total a atteint 81.

Les experts qualifient cette condition médicale de hyperdontie multiple L'hyperdontie est une anomalie de développement rare caractérisée par le développement de dents surnuméraires dans la mâchoire. En général, un adulte possède 32 dents permanentes.

Les chercheurs ont également effectué des tests génétiques pour étudier le cas de la fillette. Ils ont identifié une altération sur une partie spécifique du chromosome 9. Il a également été noté que le processus de traitement est complexe en raison du nombre élevé de dents surnuméraires.

Les spécialistes ont souligné la nécessité d'élaborer un plan de traitement en collaboration avec un chirurgien maxillo-facial, un orthodontiste, un parodontiste et un prothésiste pour extraire les dents surnuméraires et normaliser la dentition.

Ce cas médical rare a été publié en octobre 2011 dans American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics sous le titre « Multiple hyperdontia: Report of an unusual case ».