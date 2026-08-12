Une femme au Kazakhstan a tenté de vendre son enfant avant sa naissance

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Une femme au Kazakhstan a tenté de vendre son enfant avant sa naissance

Les autorités de la région de Pavlodar, au Kazakhstan, ont informé le 12 août 2026 d’une affaire pénale impliquant une femme née en 2002 et résidant dans la ville de Turkestan.

Selon les informations communiquées, confrontée à des difficultés financières, la femme a décidé de vendre son enfant à naître pendant sa grossesse. À cette fin, elle a publié une annonce dans l’un des groupes consacrés à l’adoption sur le réseau social VKontakte. Un acheteur a finalement été trouvé et un accord a été conclu pour vendre le bébé contre 800 000 tenges.

Le 28 mars 2026, la femme a donné naissance à une fille en bonne santé au centre périnatal régional n° 1 de Pavlodar.

Au cours d’opérations de recherche et d’actes d’enquête secrets menés sous la coordination du parquet, l’activité illégale de la femme a été documentée. Dans le cadre de l’opération, l’acheteur a reçu de l’argent dont les numéros de série avaient été préalablement relevés.

Le 31 mars, dans un appartement de Pavlodar, la femme a remis au prétendu acheteur le nouveau-né ainsi que ses documents médicaux. En échange, elle a reçu 100 000 tenges.

Selon le jugement du tribunal interdistrict spécialisé de Pavlodar chargé des affaires concernant les mineurs, la femme a été reconnue coupable de traite des mineurs, en vertu de l’article 135, partie 1, du Code pénal. Elle a été condamnée à cinq ans d’emprisonnement.

Toutefois, conformément à l’article 74 du Code pénal du Kazakhstan, l’exécution de la peine a été différée de cinq ans. Cette mesure peut s’appliquer aux femmes enceintes ainsi qu’à celles qui ont des enfants mineurs ou les élèvent effectivement.

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Charos
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