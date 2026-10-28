Un bébé déclaré mort par des médecins aux États-Unis retrouvé vivant à la morgue

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Un bébé déclaré mort par des médecins aux États-Unis retrouvé vivant à la morgue

Aux États-Unis, un enfant d'un an et demi a été retrouvé vivant à la morgue plus de cinq heures après que les médecins l'aient déclaré décédé. Cependant, des examens ultérieurs ont révélé que le cerveau du nourrisson avait subi de graves lésions.

Il est rapporté que l'enfant a été retrouvé face contre terre dans la piscine de sa maison. Ses parents lui ont prodigué les premiers secours et l'ont emmené à l'hôpital. Cependant, le médecin des urgences a déclaré l'enfant décédé environ une heure plus tard.

Selon la mère, la famille a été invitée à faire ses adieux à l'enfant. C'est à ce moment-là que la grand-mère a remarqué qu'il respirait. La survie du nourrisson a été confirmée lorsque les experts médico-légaux sont venus le chercher. L'enfant a ensuite été admis dans un hôpital pédiatrique.

La famille de l'enfant remet en question les actions du personnel médical et prévoit de poursuivre l'hôpital en justice.

Aucune information détaillée sur l'état actuel de l'enfant n'a été communiquée. Cependant, les examens ont montré que son cerveau a été gravement endommagé.

États-UnisErreur médicaleMédecine légaleSantéFaits divers
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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