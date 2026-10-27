Kazakhstan : un entraîneur de volley-ball frappe une jeune athlète pendant une compétition (vidéo)

À Pavlodar, au Kazakhstan, un entraîneur a fait usage de la force physique contre une élève mineure lors d'une compétition de volley-ball. L'incident a été filmé et diffusé sur les réseaux sociaux.

Selon les informations, l'incident s'est produit le 26 octobre lors d'un tournoi de volley-ball féminin. Hamit Mirzabekov, entraîneur d'une académie privée de volley-ball de Chimkent, a frappé une jeune athlète de son équipe pendant le match. La vidéo montre l'entraîneur s'approchant de la jeune fille et la frappant à la tête.

La Fédération kazakhe de volley-ball a pris des mesures disciplinaires suite à cet incident. Les premiers rapports indiquaient que l'entraîneur avait l'interdiction de participer aux compétitions et de siéger sur le banc. Selon des informations ultérieures, la fédération l'a suspendu pour deux ans. De plus, les organisateurs du tournoi ont reçu un blâme et une amende.

La police de la région de Pavlodar a annoncé l'ouverture d'une enquête préliminaire sur l'usage de la force physique contre une athlète mineure. Les personnes impliquées ont été conduites au poste de police, et les actions de l'entraîneur seront évaluées conformément à la loi.

La Fédération kazakhe de volley-ball a souligné qu'aucune forme de violence dans le sport, en particulier envers les enfants et les adolescents, ne sera tolérée.