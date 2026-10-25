Un citoyen ouzbek accusé aux États-Unis du vol de marchandises d'une valeur de 12 millions de dollars

Le ministère de la Justice des États-Unis a inculpé Nursulton Haydarov, un citoyen ouzbek de 33 ans, pour complot criminel visant le vol d'au moins 24 cargaisons importantes. Selon l'enquête, la valeur totale des produits disparus dépasse les 12 millions de dollars américains. La première audience de cette affaire criminelle d'envergure a eu lieu devant le tribunal fédéral de Bridgeport, dans l'État du Connecticut.

Un stratagème sous couvert de confiance : comment les marchandises ont-elles été volées ?

Selon la version de l'enquête menée par le FBI et les forces de l'ordre, la fraude reposait sur un plan minutieux :

Acquisition et contrôle d'entreprises :

À partir de septembre 2025, Haydarov et ses complices présumés ont acquis ou pris le contrôle de plusieurs entreprises de transport (logistique) opérant aux États-Unis ; Usurpation d'identité :

Se faisant passer pour des transporteurs fiables et expérimentés, ils ont obtenu d'importants contrats de transport en utilisant les numéros d'enregistrement (DOT/MC), les courriels et les données personnelles des anciens propriétaires ; Les marchandises ne sont jamais arrivées à destination :

Les marchandises de valeur retirées des entrepôts n'ont pas été livrées aux clients, et dans certains cas, une rançon a été exigée pour restituer la cargaison à son propriétaire. Arrestation et peine encourue

Une série d'opérations a été menée pour démanteler les activités criminelles et appréhender le suspect :

Arrestation en Californie :

Nursulton Haydarov a été arrêté le 1er juin 2026 en Californie ; Conclusion du jury et plaidoyer de non-culpabilité : Le 22 septembre 2026, un grand jury fédéral a officiellement confirmé l'accusation de complot criminel contre lui. Lors de l'audience du 21 octobre, il a plaidé non coupable ;

Jusqu'à 5 ans de prison : Si sa culpabilité est prouvée lors du procès, il risque une peine pouvant aller jusqu'à 5 ans d'emprisonnement.

Le FBI et d'autres autorités américaines poursuivent leurs investigations pour identifier d'autres membres potentiels du gang et clarifier le sort des marchandises volées. Agar sud jarayonida ayb to‘liq isbotlansa, unga 5 yilgacha ozodlikdan mahrum etish jazosi berilishi mumkin.

Hozirda FQB va AQSHning boshqa vakolatli huquq-tartibot tuzilmalari jinoiy to‘daning ehtimoliy boshqa a’zolarini aniqlash va o‘g‘irlangan yuklar taqdiriga oydinlik kiritish bo‘yicha surishtiruv ishlarini davom ettirmoqda.