Corée du Nord la sœur du dirigeant, directrice adjointe du Département de la propagande et de l'agitation du Comité central du Parti du travail de Corée, Kim Yo-jong, a publié une déclaration officielle accusant le FBI américain d'une provocation politique délibérée.

L'agence centrale de KCNA (KCNA) rapporte que le vif démenti de Pyongyang a été provoqué par de nouvelles accusations lancées par les services spéciaux américains. Dans ses rapports, le FBI a affirmé que les services spéciaux de la RPDC seraient derrière une cyberattaque massive contre Binance , l'une des plus grandes plateformes de cryptomonnaies au monde, et le vol d'actifs numériques.

« Un masque commode » : une tentative de dissimuler les échecs sur le marché numérique

Dans sa déclaration, Kim Yo-jong a révélé la véritable nature de cette méthode fréquemment utilisée par Washington :

Arme de lutte informationnelle : La représentante de la RPDC a souligné que Washington utilise constamment l'image des « puissants hackers nord-coréens » sur la scène internationale pour masquer les failles systémiques de sa propre infrastructure financière et numérique interne ;

Vulnérabilité des plateformes crypto occidentales : Au lieu d'admettre la faiblesse technologique des systèmes financiers occidentaux et son incapacité à contrôler les flux financiers transnationaux, l'administration américaine a pris l'habitude d'imputer toute instabilité financière à un État souverain fermé ;

Prétexte à de nouvelles sanctions : La déclaration indique que le véritable objectif des accusations du FBI est de créer une base artificielle dans les médias pour introduire un nouveau paquet de restrictions économiques (sanctions) contre la RPDC. La raison en est que les menaces militaires traditionnelles contre Pyongyang ne produisent plus les résultats politiques escomptés.

Pour information : Le poids politique de Kim Yo-jong en Corée du Nord

Considérée comme la voix la plus active et la plus tranchante de Pyongyang en matière de politique internationale, Kim Yo-jong occupe une position importante dans la gouvernance du pays :

Poste occupé : Elle occupe le poste de directrice adjointe du Département de la propagande et de l'agitation du Comité central du Parti du travail de Corée depuis 2021 ;

Expérience : Auparavant, de 2015 à 2021, elle a occupé le poste de première directrice adjointe de ce département important.

Cette sortie des dirigeants de la RPDC montre que la confrontation avec les États-Unis dans l'espace numérique mondial s'intensifie et que la guerre de l'information entre les parties a atteint une nouvelle étape.