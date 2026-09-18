Un général du régime d'Assad sévèrement condamné : l'ancien chef d'une prison de Damas est en prison

Un verdict historique a été rendu contre l'un des hauts responsables du régime sanglant qui, en Syrie, a bafoué les droits de l'homme et torturé des milliers de prisonniers politiques. Selon une déclaration officielle du ministère américain de la Justice, l'ancien général de brigade âgé de 74 ans, qui a servi comme directeur de la tristement célèbre prison centrale d'Adra à Damas sous le régime de Bachar el-Assad, Samir Othman al-Sheikh pour avoir torturé brutalement des prisonniers et caché son passé sanglant aux services d'immigration américains, a été condamné à 60 ans de prison. L'ancien général, qui a dirigé cette prison entre 2005 et 2008, a non seulement ordonné la torture de prisonniers politiques, mais a également participé personnellement à ces crimes.

Lors du procès en mars, un jury fédéral l'a reconnu coupable de complot en vue de commettre des actes de torture, de trois épisodes de torture grave, ainsi que de falsification de documents d'immigration et de naturalisation. Les victimes ayant témoigné au tribunal ont révélé que les prisonniers étaient attachés à un dispositif appelé « tapis volant » (bisat al-rih), suspendus au plafond et battus, et qu'ils subissaient des souffrances inhumaines dans le sinistre « bloc 13 ». Entré aux États-Unis en 2020 et arrêté en juillet 2024, al-Sheikh est devenu le plus haut responsable du régime d'Assad à être traduit en justice en dehors de la Syrie.

Alors, comment ce bourreau sanglant de 74 ans a-t-il pu vivre librement aux États-Unis pendant quatre ans, qu'est-ce qui a conduit à sa chute, et quel signal sérieux ce précédent judiciaire envoie-t-il aux autres criminels du régime d'Assad ?

« Le "tapis volant" et le terrible bloc 13 » : Les atrocités au sein de la prison

Méthodes de torture révélées devant le tribunal américain et qui ont choqué le monde entier :

La torture du « tapis volant » : Les prisonniers étaient attachés à un dispositif spécial en bois ou en métal, pliés jusqu'à risquer une fracture de la colonne vertébrale, suspendus au plafond et battus sauvagement ;

Le destin mystérieux du « bloc 13 » : Les prisonniers politiques étaient détenus dans un bloc spécial où régnaient la faim, la soif et une pression psychologique constante, insupportables pour tout être humain ;

Implication personnelle du général : Samir Othman al-Sheikh ne se contentait pas de donner des ordres depuis son bureau ; il entrait dans les salles de torture, supervisait personnellement les interrogatoires et participait directement aux châtiments ;

Morts et blessures graves en prison : De nombreux prisonniers politiques sont restés handicapés à vie ou sont morts dans leurs cellules à la suite de tortures sévères.

« Masque de réfugié et fausse citoyenneté » : Le stratagème démasqué aux États-Unis

Détails sur la vie de l'ancien général de brigade en Amérique et son arrestation :

L'infiltration en 2020 : Al-Sheikh est entré aux États-Unis en 2020 avec un visa, en dissimulant son passé brutal en Syrie, son grade militaire et le fait qu'il était directeur de prison ;

Mensonge lors de la demande de citoyenneté : Lors de sa demande de citoyenneté américaine, il a délibérément caché toutes les informations concernant les postes militaires et politiques importants qu'il avait occupés ;

Arrestation en juillet 2024 : Sur la base de preuves irréfutables rassemblées par des militants des droits de l'homme et des services spéciaux, il a été arrêté par le FBI en juillet 2024 ;

Décision de justice — 60 ans : Pour l'ancien général de 74 ans, cette peine de 60 ans signifie en pratique qu'il passera le reste de sa vie derrière les barreaux.

Droit international et analyse politique : Que disent les experts ?

Déclaration du ministère de la Justice et conclusions des analystes internationaux :

Le condamné de plus haut rang : Al-Sheikh est devenu le plus haut responsable militaire du régime de Bachar el-Assad à être jugé et officiellement condamné en dehors de la Syrie ;

Le pouvoir de la compétence universelle : Cette décision de justice a montré que les personnes ayant commis des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre et des actes de torture ne peuvent échapper à la justice, quel que soit le pays où elles s'enfuient ;

Un avertissement sévère aux autres criminels : De nombreux anciens responsables ayant servi le régime d'Assad et commis des violences contre des civils tentent de trouver refuge en Europe ou aux États-Unis — ce précédent ouvre les portes des enquêtes pour tous.

La lourde peine de 60 ans prononcée contre Samir Othman al-Sheikh a clairement démontré que toute atrocité commise à l'ombre de régimes tyranniques finit par trouver sa juste punition, même après des années et à des milliers de kilomètres de distance.

Selon vous, les États-Unis et les pays européens sont-ils capables d'identifier et de traduire en justice tous les autres responsables ayant servi le régime d'Assad et ayant fui vers l'Occident en cachant leur passé ? Dans quelle mesure de tels procès retentissants contribueront-ils à l'établissement de la justice en Syrie et à la restauration des droits des millions de victimes ? Laissez vos analyses dans les commentaires et partagez cette analyse judiciaire, qui a eu un grand écho sur la scène internationale, avec tous vos amis et passionnés d'actualité politique !