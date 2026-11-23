Un baron de la drogue recherché par les États-Unis pour 5 millions de dollars arrêté au Mexique
Au Mexique, Fausto Isidro Meza-Flores, alias « El Chapo Isidro », l'un des chefs de cartel figurant sur la liste des 10 criminels les plus recherchés par le FBI, a été arrêté. L'opération spéciale menée pour son interpellation a dégénéré en affrontement armé, faisant 11 victimes.
Âgé de 44 ans, Meza-Flores a été capturé le 20 novembre lors d'une opération militaire à Guasave, dans l'État de Sinaloa. L'opération a bénéficié de renseignements fournis par les services secrets américains. Deux autres membres de son groupe criminel, German Rolando Galves Mesa, alias « El Serafin », et un responsable des opérations financières, ont également été arrêtés.
Lors de la fusillade, sept membres présumés du cartel et quatre militaires ont été tués. La situation dans la région s'est dégradée après l'incident : des véhicules et des bâtiments ont été incendiés, des routes bloquées et des affrontements armés ont persisté.
« El Chapo Isidro » avait été inscrit sur la liste des 10 criminels les plus recherchés par le FBI en 2025. Le département d'État américain offrait une récompense allant jusqu'à 5 millions de dollars pour toute information menant à son arrestation ou à sa condamnation.
Les autorités américaines accusent Meza-Flores d'être à la tête de l'organisation criminelle Meza-Flores, l'un des plus grands réseaux de trafic de drogue du Mexique. Son groupe est soupçonné d'acheminer de la cocaïne, de la méthamphétamine, de l'héroïne, du fentanyl et de la marijuana aux États-Unis. Il est également poursuivi pour blanchiment d'argent, crimes liés aux armes à feu et narcoterrorisme.
Son arrestation est considérée comme un résultat majeur de la coopération entre les forces de l'ordre mexicaines et américaines. Toutefois, la capture du chef de cartel pourrait perturber l'équilibre des forces entre les groupes criminels de la région.
Meza-Flores est actuellement aux mains des autorités mexicaines. Aucune décision officielle n'a encore été annoncée concernant son extradition vers les États-Unis.
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