Au Mexique, Fausto Isidro Meza-Flores, alias « El Chapo Isidro », l'un des chefs de cartel figurant sur la liste des 10 criminels les plus recherchés par le FBI, a été arrêté. L'opération spéciale menée pour son interpellation a dégénéré en affrontement armé, faisant 11 victimes.

Âgé de 44 ans, Meza-Flores a été capturé le 20 novembre lors d'une opération militaire à Guasave, dans l'État de Sinaloa. L'opération a bénéficié de renseignements fournis par les services secrets américains. Deux autres membres de son groupe criminel, German Rolando Galves Mesa, alias « El Serafin », et un responsable des opérations financières, ont également été arrêtés.

Lors de la fusillade, sept membres présumés du cartel et quatre militaires ont été tués. La situation dans la région s'est dégradée après l'incident : des véhicules et des bâtiments ont été incendiés, des routes bloquées et des affrontements armés ont persisté.