Le FBI démasque les pirates : comment la Corée du Nord a infiltré Binance (Tous les détails)

Le Bureau fédéral d'enquête (FBI) des États-Unis a officiellement attribué la responsabilité de la cyberattaque sans précédent contre la plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde, Binance à des groupes de hackers liés à l'État de Corée du Nord. C'est ce qu'a rapporté l'agence prestigieuse Bloomberg. Selon la déclaration officielle des services spéciaux américains, les cybercriminels ont réussi à dérober un montant record de plus de

6,3 milliards de dollars américains en actifs numériques. Il s'agit du plus grand vol de l'histoire de la finance mondiale et de l'industrie crypto. La « signature numérique » de Pyongyang : Comment les pirates ont été démasqués ?

Les enquêteurs du FBI, en collaboration avec des experts internationaux en cybersécurité, ont suivi étape par étape les chaînes de transactions des fonds volés :

Structures liées à Pyongyang :

L'analyse des transactions a révélé une « signature numérique » unique confirmant que l'attaque a été menée directement par des réseaux de hackers d'élite sous le contrôle du gouvernement nord-coréen (notamment le célèbre groupe TraderTraitor ) ; Tentative de dissimulation des fonds :

Afin de brouiller les pistes des fonds dérobés, ceux-ci ont été répartis via des itinéraires complexes à travers plusieurs réseaux blockchain ; Échelle record :

Le FBI a souligné que cet incident dépasse toutes les intrusions précédentes enregistrées depuis l'émergence du marché crypto et que son ampleur est sans précédent. Réaction de Binance : Cellule d'urgence et sécurité des fonds des clients

Dès que la violation du système a été détectée, la direction de Binance a mis en œuvre des mesures d'urgence :

« Cellule opérationnelle » mondiale :

Un groupe de crise spécial a été formé pour effectuer un audit approfondi du système de sécurité, isoler les points faibles et protéger intégralement les actifs des utilisateurs ; Sauvegarde des fonds :

La plateforme a annoncé avoir mobilisé ses fonds de réserve pour garantir que les clients ordinaires ne subissent aucune perte et pour reprendre le contrôle de la situation. Sanctions internationales et risques géopolitiques

Les autorités américaines expriment de vives inquiétudes quant au sort futur des milliards de dollars volés :

Risque de contournement des sanctions :