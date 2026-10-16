Les incendies s'intensifient en Californie : plus de 150 000 abonnés privés d'électricité (vidéo)

Vents violents, chaleur et air sec En Californie, le risque de propagation des incendies a augmenté. Alors que les flammes se rapprochent des zones résidentielles à Malibu et ailleurs, les autorités locales ont pris des mesures d'évacuation. En raison des conditions météorologiques dangereuses, l'approvisionnement en électricité a également été largement restreint.

Plusieurs incendies sont combattus en Californie, aux États-Unis. Alors que les pompiers tentent de contenir la propagation des flammes dans certaines zones, des vents violents compliquent la situation.

Dans quelles régions les incendies se propagent-ils ?

L'un des points les plus préoccupants en Californie du Sud est la région de Malibu, dans le comté de Los Angeles. L'incendie de Bryson, qui s'y est déclaré, aurait touché environ 200 acres, soit près de 81 hectares.

Des incendies ont également été signalés près de la ville d'Azusa, près de Los Angeles, et dans la zone de la base militaire de Camp Pendleton, dans le comté de San Diego. Des ordres d'évacuation ont été émis par endroits et des restrictions de circulation ont été mises en place.

Les services de lutte contre les incendies de Californie ont signalé d'autres foyers actifs en plus de l'incendie de Bryson. Leur superficie et leur niveau de confinement peuvent évoluer rapidement.

Pourquoi plus de 150 000 abonnés ont-ils été privés d'électricité ?

Toutes les coupures d'électricité ne sont pas directement liées aux dommages causés par les incendies. Les compagnies d'électricité coupent préventivement le courant dans certaines zones pour réduire le risque que des lignes tombent ou que des équipements électriques ne provoquent des départs de feu par grand vent.

Les rapports du 16 octobre indiquent que plus de 150 000 consommateurs d'électricité en Californie ont été privés d'alimentation. Il ne s'agit pas du nombre d'habitants, mais des abonnés connectés au réseau électrique.

Ces mesures préventives visent à réduire les risques d'incendie. Cependant, les coupures peuvent poser des difficultés supplémentaires pour la population, en particulier pour ceux qui utilisent des équipements médicaux à domicile ou qui dépendent d'une alimentation électrique constante.

Des vents violents rendent la situation plus dangereuse

Les vents de Santa Ana influencent également les conditions météorologiques dangereuses en Californie. L'air sec et les vents violents favorisent la propagation rapide des flammes, ce qui complique le travail des pompiers.

Les services météorologiques locaux ont émis des alertes rouges pour risque d'incendie dans certaines régions. Ces conditions dangereuses pourraient persister jusqu'au 17 octobre.

Pour cette raison, les autorités locales surveillent la situation et il est conseillé aux habitants des zones à haut risque de suivre attentivement les avertissements officiels.

Évacuation et mesures de sécurité

Des mesures ont été prises pour déplacer les personnes vers des zones sûres là où les incendies se rapprochaient des zones habitées. Bien que certains ordres d'évacuation aient été modifiés par la suite, la situation peut changer dans les zones où le risque d'incendie persiste.

Les experts soulignent l'importance de suivre les instructions des autorités locales et des services d'urgence dans de telles conditions. Comme la direction du feu et la vitesse du vent peuvent changer rapidement, il est crucial de ne pas retarder les mesures de sécurité.

Conclusion

La situation en Californie a engendré plusieurs problèmes simultanés : contenir les incendies, évacuer la population vers des zones sûres et réduire les risques sur les réseaux électriques.

La coupure d'électricité pour plus de 150 000 abonnés illustre l'ampleur du phénomène, mais l'enjeu principal reste d'empêcher la propagation des flammes vers les zones habitées et d'assurer la sécurité des personnes.

Dans un contexte de vents violents et d'air sec, l'évolution de la situation dépendra de la météo et des actions des équipes de lutte contre les incendies.