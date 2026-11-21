Le Federal Bureau of Investigation (FBI) enquête sur une cyberattaque potentielle contre le Centre national d'information sur la criminalité (NCIC), une base de données cruciale utilisée par les forces de l'ordre. On craint que des pirates informatiques n'aient accédé au système et modifié les données qui y sont stockées.

C'est ce qu'a rapporté la chaîne CNN en citant ses sources. Pour l'instant, l'ampleur exacte de la cyberattaque, ses conséquences et le niveau de dommage causé à la base de données restent inconnus.

Il s'agit du système NCIC, essentiel aux forces de l'ordre américaines pour assurer l'échange d'informations à travers le pays.

Pourquoi la base de données du NCIC est-elle importante ?

Le Centre national d'information sur la criminalité (NCIC) est l'un des principaux systèmes permettant l'échange d'informations entre les forces de l'ordre de différents niveaux aux États-Unis. Le FBI est responsable de son fonctionnement.

Un ancien agent du FBI a expliqué à CNN l'importance de cette base de données, soulignant que les forces de l'ordre l'utilisent quotidiennement.

Grâce à ce système, la police et d'autres organismes chargés de l'application de la loi peuvent :

identifier des criminels recherchés ;

vérifier l'existence de mandats d'arrêt ;

obtenir des informations nécessaires aux activités de maintien de l'ordre ;

partager des informations directement liées à la sécurité publique.

Par conséquent, tout problème de cybersécurité au sein de cette base peut affecter non seulement la technique, mais aussi les opérations quotidiennes des forces de l'ordre.

Les pirates pourraient avoir modifié les données

Selon la source de CNN, la préoccupation la plus sérieuse concernant cette cyberattaque potentielle est que les pirates ne se soient pas contentés d'accéder à la base, mais qu'ils aient pu modifier les informations stockées.

Si les données ont été altérées, cela pourrait compromettre la fiabilité des informations sur les personnes recherchées, des mandats d'arrêt ou d'autres données critiques utilisées par les autorités.

Cependant, cela reste une hypothèse pour le moment. Il n'a pas été officiellement confirmé que les pirates aient réellement modifié ou utilisé les données.

Le moment de l'attaque n'a pas non plus été déterminé. Selon CNN, l'intrusion potentielle a été détectée il y a quelques jours.

Le FBI n'a pas encore fait de commentaire

CNN a demandé des commentaires au FBI sur cette information, mais l'agence n'a pas répondu aux sollicitations de la chaîne.

Il est intéressant de noter que le directeur du FBI, Kash Patel, avait publiquement vanté les succès de l'agence en matière de cybersécurité le 19 novembre.

Par ailleurs, ce n'est pas le premier problème de cybersécurité enregistré ces derniers mois concernant les systèmes du FBI.

Les systèmes du FBI ont déjà été victimes de cyberattaques

En septembre dernier, des rapports indiquaient que le groupe de hackers ShinyHunters avait pu accéder aux données médicales d'employés du FBI.

Ces incidents soulignent davantage la question de la sécurité des systèmes d'information utilisés par les forces de l'ordre américaines.

Les résultats de l'enquête sur la cyberattaque potentielle contre le NCIC, l'ampleur exacte de l'incident et la confirmation d'une altération des données n'ont pas encore été révélés.