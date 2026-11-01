Cyberattaque majeure : comment des hackers nord-coréens ont piraté la plateforme crypto Binance

Le marché mondial des cryptomonnaies et le système de sécurité financière ont été confrontés à la cyberattaque la plus dévastatrice et la plus vaste de l'histoire. La principale plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde, Binance , a vu un montant record dérobé : plus de 6 milliards de dollars américains ont été volés.

Le FBI (Bureau fédéral d'enquête des États-Unis) a révélé ce cybercrime sans précédent, confirmant officiellement que des groupes de hackers liés à l'État nord-coréen sont derrière cette attaque.

La cible de TraderTraitor : les fonds volés équivalent à un quart du PIB de la RPDC

Selon les conclusions du FBI, derrière ce pillage mondial dans le monde de la crypto se cache le célèbre réseau de hackers nord-coréen, TraderTraitor :

Des chiffres records : Le montant de plus de 6 milliards de dollars volés équivaut à près de 25 % (un quart) du produit intérieur brut (PIB) annuel de la Corée du Nord ;

Risque géopolitique : Les experts expriment de vives inquiétudes quant au fait que cette quantité d'actifs numériques tombant entre les mains de hackers contrôlés par l'État pourrait être utilisée pour contourner les sanctions mondiales et financer des programmes militaires stratégiques.

Comment l'attaque a-t-elle été menée ? Un simple ordinateur portable et un logiciel d'effacement de traces

Les enquêtes préliminaires menées par l'administration de Binance ont révélé les détails techniques de l'attaque :

Point d'entrée (29 octobre) : Au lieu d'attaquer directement le réseau interne de la bourse, les cybercriminels ont ciblé l'ordinateur portable professionnel de l'un des employés pour s'infiltrer dans le système ;

Virus effaceurs de traces : Une fois dans le réseau, les hackers ont utilisé des logiciels malveillants spéciaux (wiper/anti-forensic) pour détruire complètement tous les identifiants, mots de passe et traces d'accès ;

Transfert des fonds : Une fois les traces effacées, ils ont réussi à transférer des volumes massifs de crypto-actifs vers diverses adresses à une vitesse fulgurante.

Cet événement devrait entraîner un renforcement des exigences de sécurité dans l'industrie mondiale de la crypto et une refonte radicale des systèmes de stockage des actifs sur les plateformes d'échange.