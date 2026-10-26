Attaque aérienne sur Riyad : un missile balistique houthi intercepté au-dessus de l'Arabie saoudite

·3·Monde
Attaque aérienne sur Riyad : un missile balistique houthi intercepté au-dessus de l'Arabie saoudite

Les forces de la coalition arabe dirigée par l'Arabie saoudite ont intercepté et détruit avec succès un missile balistique lancé par le mouvement « Ansar Allah » (Houthis) au Yémen en direction de Riyad, la capitale du royaume. L'agence de presse Reuters a rapporté cette information en s'appuyant sur une déclaration officielle de la coalition.

Cet incident a porté la crise sécuritaire au Moyen-Orient à un nouveau stade, dans un contexte de recrudescence des affrontements militaires dans la région après quatre années de calme relatif et de trêve.

Attaque et sécurité de la capitale : détails de la déclaration officielle

L'action rapide des forces de défense aérienne du royaume a permis d'éviter des dommages graves qui auraient pu être infligés à la capitale :

  • Frappe en direction de la capitale : La déclaration publiée par la coalition dirigée par l'Arabie saoudite note que le missile balistique des Houthis visait précisément la ville de Riyad, qui compte des millions d'habitants ;

  • Interception réussie : Les systèmes de défense aérienne ont détecté la cible à temps et l'ont neutralisée dans le ciel avant qu'elle n'atteigne la zone urbaine ;

  • Confirmation de Reuters : L'agence internationale a confirmé les informations officielles de la coalition concernant l'interception du missile et la résolution de la situation d'urgence.

Quatre ans de silence rompus : pourquoi les affrontements ont-ils repris ?

La situation dans la région s'est considérablement détériorée depuis la mi-juillet :

  • Reprise de la guerre : Les affrontements armés entre l'armée du gouvernement yéménite, soutenue par l'Arabie saoudite, et les forces d'« Ansar Allah » ont repris à la mi-juillet après une pause de quatre ans ;

  • Supériorité sur la mer Rouge : Au cours de cette période, les Houthis ont acquis un avantage militaire majeur, parvenant à prendre le contrôle de l'ensemble des zones côtières occidentales de la mer Rouge ;

  • Contrôle du détroit de Bab-el-Mandeb : De plus, des villes proches du détroit de Bab-el-Mandeb, un nœud géostratégique crucial pour le commerce international et le passage des pétroliers, sont également tombées aux mains des forces d'« Ansar Allah ».

Cette nouvelle attaque au missile balistique contre Riyad témoigne de la menace croissante pesant sur la sécurité des routes maritimes stratégiques et des villes de la région.

Arabie SaouditeYémenAnsar AllahRiyadMoyen-Orient
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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