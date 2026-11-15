Julen Lopetegui quitte l'équipe nationale du Qatar : La décision inattendue de l'entraîneur

Le célèbre spécialiste espagnol Julen Lopetegui a décidé de mettre fin à ses fonctions d'entraîneur principal de l'équipe nationale du Qatar. Selon le prestigieux journal Marca le technicien a choisi de ne pas prolonger son contrat actuel, qui expire en avril 2027.

Raisons de la décision et le problème de la Coupe d'Asie

Il semblerait que la décision de Julen Lopetegui soit principalement due au changement de calendrier de la Coupe d'Asie Il avait été rapporté précédemment qu'en raison des attaques menées par les Houthis du Yémen contre l'Arabie Saouditela Coupe d'Asie 2027 avait été reportée à janvier 2028 Ces changements ont impacté les plans de l'entraîneur. Il est fort probable que le technicien expérimenté poursuive sa carrière non pas en sélection, mais dans des clubs à l'avenir.

Situation et statistiques Détails et informations Entraîneur principal Julen Lopetegui (spécialiste espagnol) Équipe nationale Équipe nationale du Qatar (en poste depuis 2025) Statut du contrat Contrat expirant en avril 2027 non prolongé Raison principale Report de la Coupe d'Asie à 2028 pour des raisons de sécurité

La fin du mandat de Lopetegui au Qatar

Rappelons que Julen Lopetegui avait été nommé sélectionneur du Qatar en 2025. Sous sa direction, les Qataris ont participé à la Coupe du Monde 2026, terminant derniers du groupe B. Son départ devrait marquer une nouvelle ère de changements pour le football qatarien.

Selon vous, quel sera l'impact du départ de Julen Lopetegui sur le jeu de l'équipe nationale du Qatar ? Laissez votre avis dans les commentaires !