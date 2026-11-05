51 milliards de dollars pour la paix : les Houthis imposent une condition majeure à l'Arabie saoudite

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51 milliards de dollars pour la paix : les Houthis imposent une condition majeure à l'Arabie saoudite

Le mouvement « Ansar Allah » (Houthis), qui contrôle le pouvoir au Yémen, a posé des conditions financières et politiques colossales en échange de la fin des années de conflit militaire avec l'Arabie saoudite et de la signature d'un accord de paix. Selon les informations publiées par le prestigieux The Wall Street Journal (WSJ) , les Houthis réclament à Riyad une indemnisation en espèces de 51 milliards de dollars .

En plus de cette compensation financière, les responsables saoudiens ont également dû faire face à une série de concessions géopolitiques qui modifieraient radicalement l'équilibre du pouvoir au Yémen.

Les 3 conditions principales des Houthis : de l'indemnisation à la reconnaissance du pouvoir

Le mouvement « Ansar Allah » a avancé les exigences clés suivantes pour un accord de paix :

  • Indemnisation de 51 milliards de dollars : Les Houthis considèrent cette somme énorme comme une compensation devant être payée pour reconstruire les infrastructures yéménites détruites par les frappes aériennes et le blocus économique de la coalition saoudienne au fil des ans ;

  • Reconnaissance officielle en tant que force légitime : Le mouvement a exigé que l'Arabie saoudite les reconnaisse officiellement sur le plan diplomatique comme la seule force dirigeante légitime du Yémen ;

  • Abandon du gouvernement actuel : Les Houthis ont posé comme condition que Riyad cesse totalement toute aide militaire et financière au gouvernement yéménite légitime reconnu par l'ONU et la communauté internationale.

La réaction de l'Arabie saoudite : Le prince héritier est inquiet

Les responsables de Riyad et le prince héritier d'Arabie saoudite, Mohammed ben Salmane, ne sont pas disposés à accepter des conditions aussi lourdes :

  • Condition de supériorité militaire : Mohammed ben Salmane ne souhaite absolument pas accepter de telles conditions en position de perdant sans avoir obtenu une supériorité militaire claire sur le terrain ;

  • Risque de nouvelles menaces : Selon les inquiétudes des dirigeants du Royaume, le versement d'une telle somme et le recul politique pourraient renforcer les Houthis, les incitant à exiger encore plus d'argent et à mener de nouvelles attaques à l'avenir ;

  • L'offre précédente d'un milliard : Auparavant, des informations circulaient selon lesquelles l'Arabie saoudite, avec la médiation de Téhéran (Iran), avait proposé d'allouer 1 milliard de dollars aux Houthis pour mettre fin aux attaques frontalières, mais cette somme semble dérisoire face à l'exigence actuelle de 51 milliards de dollars.

Les négociations complexes autour du Yémen et l'évolution des tensions au Moyen-Orient entrent dans une phase encore plus dangereuse sur fond de ces exigences.

Ansar AllahYémenArabie saouditeMohammed ben SalmaneGéopolitique
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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