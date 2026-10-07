Les Houthis ont lancé des attaques de drones et de missiles sur la capitale et les aéroports d'Arabie saoudite

Après plusieurs années de paix relative dans la région du Moyen-Orient, les hostilités ont atteint un nouveau sommet. Selon une dépêche urgente de l'agence de presse influente Reuters , le mouvement « Ansar Allah » (Houthis) au Yémen d'Arabie saoudite a annoncé avoir frappé deux aéroports stratégiques majeurs ainsi que des installations militaires avec des missiles et des drones de combat.

Cette attaque a considérablement accru les inquiétudes concernant la sécurité dans la région et crée des risques susceptibles d'affecter gravement le trafic aérien civil.

Cibles de l'attaque : La capitale Riyad et les régions du sud

Selon le rapport, les Houthis ont mené une opération d'attaque majeure dans plusieurs directions simultanément :

Attaque de drone sur l'aéroport de la capitale : Les représentants du mouvement Arabie saoudite situé dans la capitale Riyad, considéré comme la principale porte aérienne du pays l'aéroport international Roi-Khalid ont souligné qu'il avait été attaqué à l'aide de drones de combat ;

Missiles balistiques et base aérienne : Dans le même temps, dans le sud de l'Arabie saoudite l'aéroport international d'Abha et une importante base aérienne militaire située dans la ville de Khamis Mushait ont été pris pour cible, avec des tirs de missiles balistiques et de drones kamikazes.

4 ans de silence rompus : Pourquoi le feu de la guerre s'est-il rallumé ?

Cette escalade dans la région n'est pas soudaine — après quatre ans de trêve et de calme relatif, le conflit armé au Yémen a repris depuis la mi-juillet :

Contrôle sur la mer Rouge : Au cours des derniers mois, les forces d'« Ansar Allah » ont pris le contrôle total des villes proches du détroit de Bab-el-Mandeb, une zone géostratégique importante, et de toute la côte ouest de la mer Rouge ;

Opération de libération de Sanaa : L'intensification du conflit Arabie saoudite a été déclenchée par l'annonce officielle, dimanche, par le gouvernement yéménite soutenu par l'Arabie saoudite et reconnu internationalement, du lancement d'une opération militaire à grande échelle pour reprendre la ville de Sanaa aux Houthis.

La contre-attaque des Houthis contre les aéroports saoudiens montre que la guerre au Yémen est entrée dans une phase d'escalade nouvelle et dangereuse, non seulement à l'intérieur du pays, mais dans toute la péninsule arabique. Actuellement, la partie saoudienne prépare une déclaration officielle sur le fonctionnement des systèmes de défense aérienne et les dommages causés.