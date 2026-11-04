Tensions au Moyen-Orient : détails des attaques contre des sites stratégiques en Arabie saoudite

·3·Monde
Tensions au Moyen-Orient : détails des attaques contre des sites stratégiques en Arabie saoudite

La confrontation militaire au Moyen-Orient a atteint un stade critique. Yahya Saria, porte-parole militaire du mouvement « Ansar Allah » (Houthis) au Yémen, a annoncé que des frappes majeures avaient été menées contre plusieurs cibles stratégiques et militaires en Arabie saoudite à l'aide de missiles balistiques et de drones de combat.

Selon la déclaration officielle des Houthis, les frappes ont visé non seulement des bases militaires dans les zones frontalières, mais également des infrastructures civiles dans la capitale du royaume.

Principales cibles visées : aéroport et camps militaires

Le porte-parole du mouvement a révélé les détails suivants sur les opérations militaires menées :

  • Aéroport international de Riyad : Il est affirmé que l'aéroport international Roi-Khalid, situé dans la capitale saoudienne, a été frappé par un missile balistique, causant d'importants dégâts matériels à l'installation ;

  • Cibles à Jizan et Najran : Un système radar militaire au nord de Jizan a été attaqué par un drone. De plus, des missiles balistiques ont frappé un camp militaire à Najran et le bâtiment du commandement des gardes-frontières à Jizan, faisant état de victimes et de blessés parmi les militaires saoudiens ;

  • Al-Jawf et drone abattu : Six missiles balistiques ont été dirigés simultanément contre les positions des forces pro-saoudiennes à l'est de la province yéménite d'Al-Jawf. Par ailleurs, il a été signalé qu'un drone de reconnaissance et d'attaque moderne « Wing Loong II » de l'Arabie saoudite a été abattu dans le ciel de la province de Taïz.

Racines de la tension : La confrontation régionale s'intensifie

Le conflit armé entre la coalition dirigée par l'Arabie saoudite et les Houthis du Yémen se poursuit depuis 2014. Cependant, ces derniers mois, la tension s'est exacerbée :

  • En juillet 2026, les rebelles ont annoncé un blocus maritime contre l'Arabie saoudite et ont attaqué à plusieurs reprises des pétroliers appartenant au royaume ;

  • Début août, les Houthis ont lancé une offensive majeure dans le sud-ouest du Yémen, prenant le contrôle total du port stratégique de Mokha et des zones entourant le détroit de Bab-el-Mandeb en septembre.

Pour l'instant, les autorités saoudiennes n'ont pas encore pleinement commenté ces affirmations, notamment les conséquences de la frappe sur l'aéroport de la capitale. La situation continue de représenter une menace sérieuse pour la sécurité internationale et l'approvisionnement énergétique mondial.

YémenHouthisArabie SaouditeAnsar AllahMoyen-Orient
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Attaque aérienne sur Riyad : un missile balistique houthi intercepté au-dessus de l'Arabie saouditeAttaque aérienne sur Riyad : un missile balistique houthi intercepté au-dessus de l'Arabie saoudite26 octobre 09:25La coalition arabe frappe 82 cibles militaires des Houthis au YémenLa coalition arabe frappe 82 cibles militaires des Houthis au Yémen8 octobre 16:49Nouvelle menace au Moyen-Orient : les Houthis visent-ils le prince héritier saoudien ?Nouvelle menace au Moyen-Orient : les Houthis visent-ils le prince héritier saoudien ?16 octobre 10:31Les Houthis ont lancé des attaques de drones et de missiles sur la capitale et les aéroports d'Arabie saouditeLes Houthis ont lancé des attaques de drones et de missiles sur la capitale et les aéroports d'Arabie saoudite7 octobre 15:35Pourquoi le prince héritier Mohammed ben Salmane est-il passé à un régime secret ?Pourquoi le prince héritier Mohammed ben Salmane est-il passé à un régime secret ?13 octobre 09:13L'Arabie saoudite demande l'aide militaire de la Grande-Bretagne contre les Houthis : Londres va-t-elle entrer dans une guerre majeure ?L'Arabie saoudite demande l'aide militaire de la Grande-Bretagne contre les Houthis : Londres va-t-elle entrer dans une guerre majeure ?15 septembre 11:37
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Monde actualités

La différence de poids entre deux bébés nés le même jour a surpris tout le monde
La différence de poids entre deux bébés nés le même jour a surpris tout le monde
L'épouse d'un millionnaire achète une île privée pour 50 millions de dollars afin de se détendre loin des regards indiscrets
L'épouse d'un millionnaire achète une île privée pour 50 millions de dollars afin de se détendre loin des regards indiscrets
Pourquoi sursaute-t-on soudainement au moment de s'endormir ?
Pourquoi sursaute-t-on soudainement au moment de s'endormir ?
En Chine, une mariée offre une carte graphique de 12 000 dollars à son futur époux
En Chine, une mariée offre une carte graphique de 12 000 dollars à son futur époux
Ville fantôme en Chine : quel secret cache cette cité abandonnée depuis 15 ans ?
Ville fantôme en Chine : quel secret cache cette cité abandonnée depuis 15 ans ?
Pourquoi les oies volent-elles en V ? Quel est le secret derrière ce phénomène ?
Pourquoi les oies volent-elles en V ? Quel est le secret derrière ce phénomène ?
Des téléphones Nokia commandés il y a 16 ans sont enfin arrivés
Des téléphones Nokia commandés il y a 16 ans sont enfin arrivés
Le destin des planètes après la mort du Soleil est désormais connu
Le destin des planètes après la mort du Soleil est désormais connu