Tensions au Moyen-Orient : détails des attaques contre des sites stratégiques en Arabie saoudite

La confrontation militaire au Moyen-Orient a atteint un stade critique. Yahya Saria, porte-parole militaire du mouvement « Ansar Allah » (Houthis) au Yémen, a annoncé que des frappes majeures avaient été menées contre plusieurs cibles stratégiques et militaires en Arabie saoudite à l'aide de missiles balistiques et de drones de combat.

Selon la déclaration officielle des Houthis, les frappes ont visé non seulement des bases militaires dans les zones frontalières, mais également des infrastructures civiles dans la capitale du royaume.

Principales cibles visées : aéroport et camps militaires

Le porte-parole du mouvement a révélé les détails suivants sur les opérations militaires menées :

Aéroport international de Riyad : Il est affirmé que l'aéroport international Roi-Khalid, situé dans la capitale saoudienne, a été frappé par un missile balistique, causant d'importants dégâts matériels à l'installation ;

Cibles à Jizan et Najran : Un système radar militaire au nord de Jizan a été attaqué par un drone. De plus, des missiles balistiques ont frappé un camp militaire à Najran et le bâtiment du commandement des gardes-frontières à Jizan, faisant état de victimes et de blessés parmi les militaires saoudiens ;

Al-Jawf et drone abattu : Six missiles balistiques ont été dirigés simultanément contre les positions des forces pro-saoudiennes à l'est de la province yéménite d'Al-Jawf. Par ailleurs, il a été signalé qu'un drone de reconnaissance et d'attaque moderne « Wing Loong II » de l'Arabie saoudite a été abattu dans le ciel de la province de Taïz.

Racines de la tension : La confrontation régionale s'intensifie

Le conflit armé entre la coalition dirigée par l'Arabie saoudite et les Houthis du Yémen se poursuit depuis 2014. Cependant, ces derniers mois, la tension s'est exacerbée :

En juillet 2026, les rebelles ont annoncé un blocus maritime contre l'Arabie saoudite et ont attaqué à plusieurs reprises des pétroliers appartenant au royaume ;

Début août, les Houthis ont lancé une offensive majeure dans le sud-ouest du Yémen, prenant le contrôle total du port stratégique de Mokha et des zones entourant le détroit de Bab-el-Mandeb en septembre.

Pour l'instant, les autorités saoudiennes n'ont pas encore pleinement commenté ces affirmations, notamment les conséquences de la frappe sur l'aéroport de la capitale. La situation continue de représenter une menace sérieuse pour la sécurité internationale et l'approvisionnement énergétique mondial.