Les Houthis ciblent la capitale saoudienne pour la 3e fois — Détails de l'attaque à Riyad

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Les Houthis ciblent la capitale saoudienne pour la 3e fois — Détails de l'attaque à Riyad

Le conflit militaire au Moyen-Orient a atteint un niveau sans précédent. Les Houthis au Yémen Arabie Saoudite ont lancé une nouvelle frappe dévastatrice sur l'aéroport international de la capitale, Riyad. Selon les dernières informations, l'attaque a fait au moins 12 morts, et 309 personnes ont été grièvement blessées.

Il s'agit de la troisième frappe majeure des Houthis contre la capitale du royaume en une semaine.

Hélicoptères d'urgence et hôpitaux saturés

International Reuters Selon l'agence, un état d'urgence a été déclaré dans la capitale après l'attaque :

  • Pertes lourdes : Il est confirmé que 12 civils ont été tués dans la zone touchée et 309 blessés reçoivent des soins médicaux d'urgence ;

  • Pression sur les établissements médicaux : Toutes les cliniques et hôpitaux centraux de la capitale sont submergés par l'afflux de blessés transportés par ambulances et hélicoptères ;

  • Inquiétude au centre de la capitale : Ces attaques, menées pour le troisième jour consécutif, sont devenues un test sérieux pour les infrastructures saoudiennes et les systèmes de défense aérienne.

Centaines de frappes de la coalition saoudienne et réaction de Washington

Suite à l'attaque, Arabie Saoudite la coalition militaire arabe dirigée par l'Arabie saoudite a lancé des mesures de représailles strictes :

  • Centaines de contre-attaques : Les forces de la coalition ont annoncé avoir mené des centaines de frappes aériennes en réponse contre des bases militaires, des dépôts et des sites de lancement appartenant aux Houthis au Yémen ;

  • Déclaration de Donald Trump : Le président américain a réagi à l'événement, soulignant que Washington « envisage sérieusement » de participer directement aux frappes militaires menées par l'Arabie saoudite.

L'intervention militaire américaine potentielle et l'échange de tirs entre les parties risquent d'élargir le foyer de guerre au Moyen-Orient, menant à une crise de sécurité régionale et mondiale.

Arabie SaouditeYémenRiyadDonald TrumpConflit
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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