Nouvelle guerre au Moyen-Orient : de l'aéroport de Sanaa aux attaques sur Riyad — comment le conflit s'est embrasé

·10·Monde
Nouvelle guerre au Moyen-Orient : de l'aéroport de Sanaa aux attaques sur Riyad — comment le conflit s'est embrasé

Le mouvement yéménite « Ansar Allah » (Houthis) a lancé de nouvelles frappes de missiles vers Riyad, la capitale de l'Arabie saoudite. Selon une déclaration urgente de l'agence Reuters, la coalition militaire arabe dirigée par l'Arabie saoudite a intercepté et détruit avec succès deux missiles balistiques tirés en direction de la capitale.

Une escalade sanglante après 4 ans de silence

Cette attaque marque une nouvelle phase critique des affrontements militaires qui ont repris dans la région depuis le mois d'août. Le calme relatif et le silence observés entre les parties pendant quatre ans ont volé en éclats ces derniers mois.

La résurgence des tensions a été déclenchée par les frappes de l'armée gouvernementale yéménite, soutenue par Riyad, sur l'aéroport de Sanaa. En réponse, les Houthis ont d'abord attaqué des pétroliers saoudiens en mer Rouge, et désormais, les frappes se sont déplacées directement vers le territoire et la capitale de l'Arabie saoudite.

Étapes de l'événement

Sanaa / Période

Action et conséquence

Silence temporaire

Pendant 4 ans

Arrêt des frappes directes à grande échelle entre les parties

Le conflit se rallume

Mois d'août

Frappe de l'armée yéménite sur l'aéroport international de Sanaa

Contre-attaques

Août–automne

Attaques de drones et de missiles des Houthis contre des pétroliers saoudiens en mer Rouge

Attaque sur la capitale

Situation actuelle

Destruction de 2 missiles visant Riyad par les systèmes de défense aérienne de la coalition

« Après les frappes sur l'aéroport de Sanaa, les routes commerciales maritimes en mer Rouge ont été ciblées, et maintenant les missiles se dirigent vers le centre stratégique de l'Arabie saoudite — cela signifie que l'équilibre de la sécurité régionale est à nouveau rompu ».

Le marché pétrolier et la sécurité en mer Rouge en question

Bien que la neutralisation des missiles par la coalition saoudienne ait évité des pertes dans la capitale, l'incident est un signal d'alarme sérieux pour les marchés mondiaux. Alors que le trafic des pétroliers en mer Rouge est menacé, les tentatives d'attaquer les principaux centres de production pétrolière et les infrastructures de la capitale exercent une pression directe sur les prix du pétrole et les coûts logistiques internationaux.

La situation dans la région continue de s'aggraver rapidement, et les observateurs n'excluent pas que la coalition lance des frappes aériennes de représailles contre les bases houthis au Yémen dans les prochaines heures.

Selon vous, la rupture du silence de quatre ans au Yémen et les frappes de missiles sur Riyad déclencheront-elles une grande guerre au Moyen-Orient ? Donnez votre avis dans les commentaires.

Ansar AllahArabie SaouditeYémenRiyadMoyen-Orient
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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