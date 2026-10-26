«Nous avons fermé cette faille» : Musk s'oppose à l'utilisation de Starlink par l'Ukraine pour des attaques

Le milliardaire américain et PDG de SpaceX Elon Musk le système d'internet par satellite — Starlink a réaffirmé qu'il doit rester à des fins civiles et a expliqué pourquoi son utilisation pour des frappes militaires offensives est interdite.

Musk a souligné que l'utilisation du système pour des attaques directes ferait des satellites Starlink des cibles militaires légitimes, et que leur destruction pourrait fermer l'espace à toute l'humanité.

« La faille est fermée » : les drones ukrainiens et les règles d'utilisation

Le fondateur de SpaceX a ouvertement déclaré que les règles d'utilisation du système par les forces armées ukrainiennes avaient été enfreintes :

Utilisation pour des frappes offensives : Selon Musk, l'armée ukrainienne a utilisé le système de communication Starlink pour mener des frappes offensives via des véhicules aériens sans pilote (drones) ;

Restrictions mises en place : L'homme d'affaires a annoncé que cette « faille » dans le système avait été corrigée par logiciel la semaine dernière et que de telles actions ne seraient désormais plus autorisées ;

La frontière entre civil et militaire : Il a précisé que le système pouvait être utilisé comme infrastructure militaire générale (par exemple, pour la communication et le commandement), mais qu'il ne devait pas être transformé en arme d'attaque directe.

« Catastrophe des débris spatiaux » : Pourquoi Musk s'en inquiète-t-il ?

Elon Musk a expliqué sur son compte officiel X (anciennement Twitter) que la raison profonde de cette décision est liée à la sécurité mondiale :

Risque de cible militaire légitime : « Si Starlink est utilisé pour des frappes offensives, il devient une cible légitime pour le camp adverse, créant un risque de représailles », a écrit l'entrepreneur ;

Paralysie de l'espace extra-atmosphérique : Le milliardaire a noté que la destruction des satellites Starlink en orbite générerait une énorme quantité de débris spatiaux (syndrome de Kessler) ;

L'espace deviendrait inutilisable : En raison de ces collisions en chaîne, l'orbite terrestre pourrait être totalement bloquée, rendant l'accès et l'utilisation de l'espace impossibles pour tous les pays.

C'est précisément pour éviter ce scénario catastrophe qu'une restriction stricte est imposée sur l'utilisation du système comme arme offensive.