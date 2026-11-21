Donald Trump sur la guerre en Ukraine et sur les difficultés rencontrées par le dirigeant russe Vladimir Poutine. Il a souligné que Poutine s'est retrouvé impliqué dans un conflit militaire qui aurait dû se terminer en peu de temps.

Le président américain Donald Trump a déclaré que le dirigeant russe Vladimir Poutine mène une guerre en Ukraine qui aurait dû durer un jour. Le dirigeant américain a également souligné que la forte haine personnelle entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky est l'un des facteurs qui ont prolongé le conflit.

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« Poutine traverse actuellement des difficultés car il mène une guerre qui aurait dû durer un jour », a déclaré Trump en commentantla situation en Ukraine.

Trump a déclaré que la guerre aurait pu se terminer il y a deux ans

Le président américain a noté que les relations entre les dirigeants ukrainien et russe ont également influencé la durée du conflit.

Selon Trump, si Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine ne ressentaient pas une telle haine l'un envers l'autre, la guerre en Ukraine aurait pu se terminer il y a deux ans.

Sa déclaration a relancé le débat sur la durée du conflit en Ukraine, les relations entre les dirigeants politiques et les possibilités de parvenir à la paix.