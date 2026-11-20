Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé que le pays avait besoin de 115 milliards d'euros (environ 126 milliards de dollars) de la part de ses partenaires internationaux pour ses besoins de l'année prochaine. Il s'est exprimé à ce sujet le 19 novembre à Berlin, après une réunion avec des représentants des pays de la « Coalition des volontaires ». Pour Kiev, ces fonds sont essentiels pour poursuivre la guerre, maintenir les capacités de défense et assurer la stabilité financière de l'État.

Zelensky a souligné que l'Ukraine avait informé l'Union européenne et ses partenaires internationaux de ses besoins. Le président a reconnu qu'il s'agissait d'une somme très importante, mais a rappelé que le pays était en état de guerre.

« Je m'excuse de devoir parler d'argent, mais nous sommes en guerre », a-t-il déclaré, selon Kyiv Independent.

Le dirigeant ukrainien a indiqué qu'une partie des fonds nécessaires pour l'année prochaine était déjà assurée et que des travaux étaient en cours pour trouver le reste.

D'où viennent ces 115 milliards d'euros ?

Les 115 milliards d'euros annoncés par Zelensky représentent le besoin financier global que l'Ukraine attend de ses partenaires internationaux pour l'année prochaine. Ces fonds sont nécessaires pour l'aide militaire, le soutien au budget de l'État et le fonctionnement des systèmes essentiels du pays en temps de guerre.

La Commission européenne a proposé d'allouer 45 milliards d'euros supplémentaires à l'Ukraine d'ici 2027. Il est prévu que 25 milliards d'euros de cette somme soient consacrés à l'aide militaire et 20 milliards d'euros à la couverture des dépenses budgétaires.

En outre, il existe un prêt de soutien de 90 milliards d'euros de l'Union européenne destiné à l'Ukraine. Selon Zelensky, la majeure partie des fonds nécessaires pour l'année prochaine devrait être assurée, mais la tâche de trouver des ressources supplémentaires reste urgente.

Qu'est-ce que la « Coalition des volontaires » et quel est son objectif ?

La réunion de Berlin a été organisée dans le cadre de la « Coalition des volontaires ». Il s'agit d'un format de coopération internationale visant à aider l'Ukraine dans la guerre contre la Russie et à assurer la sécurité du pays après la fin des hostilités.

Le terme « volontaire » n'est pas utilisé par hasard. Il ne s'agit pas d'une organisation internationale basée sur une adhésion obligatoire. Les États participent à l'aide à l'Ukraine — militaire, financière, diplomatique ou autre — en fonction de leur position politique et de leurs capacités.

La France et le Royaume-Uni coprésident ce format. L'Allemagne, en tant que l'un des principaux participants, participe activement au processus.

Le 19 novembre 2026, une nouvelle réunion de la coalition a eu lieu à Berlin, sous l'égide du chancelier allemand Friedrich Merz. Plus de 40 participants y ont pris part, en personne ou en ligne. Le président français Emmanuel Macron, le Premier ministre britannique Andy Burnham, le président ukrainien Volodymyr Zelensky et des représentants d'autres pays y ont assisté.

Outre l'argent, de quelle autre aide l'Ukraine a-t-elle besoin ?

Lors des négociations de Berlin, outre les questions financières, le renforcement de la défense aérienne ukrainienne, la protection des infrastructures énergétiques et les futures garanties de sécurité ont été discutés.

Selon Zelensky, en raison de l'intensification des attaques russes utilisant des missiles balistiques et des drones réactifs, la protection des villes ukrainiennes, des installations énergétiques, des ponts et du système logistique reste une priorité.

Les représentants spéciaux du président américain, Steve Witkoff et Jared Kushner, ont également participé à la réunion. Les représentants des pays européens ont souligné la nécessité de prendre en compte les intérêts de l'Europe et de l'Ukraine lors des futures négociations de paix.

Les participants à la coalition ont convenu de poursuivre la coopération pour fournir une aide militaire et financière à long terme à l'Ukraine, renforcer la défense aérienne et élaborer des garanties de sécurité.

La déclaration commune publiée après la réunion de Berlin a également confirmé l'engagement à poursuivre l'aide militaire, financière et diplomatique à l'Ukraine.

Ainsi, la demande de 115 milliards d'euros formulée par Kiev pour l'année prochaine montre que le problème auquel l'Ukraine est confrontée ne se limite pas à la situation sur le front. Pour le pays, outre la protection militaire, le maintien de l'économie, le financement du budget de l'État et la mise en place d'un système de sécurité post-guerre sont d'une importance capitale.