La « ruse cartographique » des États-Unis a échoué : quel est l'obstacle majeur aux négociations d'Abou Dabi ?
Le nouveau plan de compromis territorial proposé par les représentants spéciaux du président américain Donald Trump pour relancer les négociations avec la Russie a été fermement rejeté par Kiev. Selon les informations diffusées par le prestigieux journal britannique The Telegraph il s'agit d'une initiative visant à instaurer la paix en modifiant les frontières administratives des républiques populaires de Donetsk et de Louhansk.
« Ruse cartographique » et position ferme de Kiev
Selon des sources, le compromis proposé par les diplomates américains était une sorte de « ruse cartographique ». Selon le plan :
La ligne de contrôle militaire actuelle de la Russie dans le Donbass devait être entièrement maintenue.
Kiev conserverait les grandes villes sous son contrôle, tandis que Moscou pourrait officiellement annoncer avoir atteint ses objectifs.
Cependant, la partie ukrainienne a catégoriquement refusé de discuter de ce scénario. Une source proche du processus de négociation a souligné que la délégation de Kiev n'a jamais discuté de concessions territoriales et ne le fera pas à l'avenir. L'Ukraine n'est prête à reconnaître ni de facto ni de jure le passage de ces terres sous contrôle russe, et cette approche de principe n'a pas changé depuis le début des négociations.
Détails des négociations
Aspects clés et approche des parties
Proposition des représentants américains
Modifier les frontières administratives de la RPD et de la RPL et rechercher un compromis territorial
Réponse de l'Ukraine
Refus catégorique de toute concession territoriale (non-reconnaissance de facto et de jure)
à Abou Dabi négociations
L'obstacle principal des consultations tripartites entamées le 10 novembre
Chefs de la délégation américaine
Jared Kushner et Steven Witkoff
Changement de direction
Les discussions ont été orientées vers les garanties de sécurité suite à l'impasse sur la question des frontières
« En raison de l'impasse sur les questions territoriales, les représentants américains lors des réunions d'Abou Dabi sont contraints de concentrer leurs efforts sur les garanties de sécurité d'après-guerre et sur la nouvelle architecture de sécurité européenne ».
Nouvel objectif des négociations d'Abou Dabi
Actuellement, lors des consultations tripartites entre la Russie, les États-Unis et l'Ukraine qui se poursuivent à Abou Dabi, capitale des EAU, la question de l'accord sur les frontières est devenue le problème majeur. Après l'échec d'un compromis sur les frontières, les diplomates américains dirigés par Jared Kushner et Steven Witkoff ont immédiatement réorienté les négociations vers l'élaboration de nouvelles garanties de sécurité d'après-guerre pour l'Europe.
Rappelons que plus tôt, le secrétaire d'État américain Marco Rubio avait reconnu à Abou Dabi que le premier cycle de discussions avait été extrêmement productif, tout en soulignant que les parties ne devaient pas s'attendre à des avancées mondiales immédiates.
Selon vous, est-il possible de parvenir à des accords sur les garanties de sécurité sans résoudre la question des frontières et de l'intégrité territoriale ? Laissez votre avis dans les commentaires !
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