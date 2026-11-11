Le nouveau plan de compromis territorial proposé par les représentants spéciaux du président américain Donald Trump pour relancer les négociations avec la Russie a été fermement rejeté par Kiev. Selon les informations diffusées par le prestigieux journal britannique The Telegraph il s'agit d'une initiative visant à instaurer la paix en modifiant les frontières administratives des républiques populaires de Donetsk et de Louhansk.

« Ruse cartographique » et position ferme de Kiev

Selon des sources, le compromis proposé par les diplomates américains était une sorte de « ruse cartographique ». Selon le plan :

La ligne de contrôle militaire actuelle de la Russie dans le Donbass devait être entièrement maintenue.

Kiev conserverait les grandes villes sous son contrôle, tandis que Moscou pourrait officiellement annoncer avoir atteint ses objectifs.

Cependant, la partie ukrainienne a catégoriquement refusé de discuter de ce scénario. Une source proche du processus de négociation a souligné que la délégation de Kiev n'a jamais discuté de concessions territoriales et ne le fera pas à l'avenir. L'Ukraine n'est prête à reconnaître ni de facto ni de jure le passage de ces terres sous contrôle russe, et cette approche de principe n'a pas changé depuis le début des négociations.