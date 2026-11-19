Un nouveau format pourrait émerger dans les efforts diplomatiques pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Le chancelier allemand Friedrich Merz a annoncé un projet de négociations quadripartites impliquant la Russie, l'Ukraine, les États-Unis et des représentants européens. Un lieu neutre est recherché pour la rencontre, mais la date et le lieu précis n'ont pas encore été fixés.

Merz a fait cette annonce à Berlin lors d'une conférence de presse sur les résultats d'une réunion avec les participants de la « coalition des volontaires ». Selon le chancelier allemand, les parties examinent la possibilité d'organiser ces pourparlers prochainement.

L'option des Émirats arabes unis est également envisagée pour les négociations.

Friedrich Merz a souligné que la question du choix d'un lieu neutre pour la future réunion est en cours de discussion. Il a cité les Émirats arabes unis comme l'un des lieux potentiels.

« Cela pourrait se dérouler, par exemple, aux Émirats arabes unis. Cela nous donnera l'occasion de présenter notre position européenne commune », a déclaré le chancelier allemand.

Selon la déclaration de Merz, les négociations sont prévues dans l'espoir que la Russie rejoigne également le processus. Cependant, il n'y a pour l'instant aucune information indiquant que Moscou a officiellement accepté de participer à ce format.

La partie européenne considère comme prioritaires les questions de préservation de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Ukraine, de garantie de la sécurité du pays et de son intégration dans le système de sécurité européen.

Qui l'Europe pourrait-elle envoyer aux négociations ?

Selon Politico, l'Union européenne est parvenue à un accord sur la composition de la délégation qui pourrait participer aux négociations avec la Russie au niveau des experts.

Du côté européen, le groupe E5 — l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l'Italie et la Pologne, ainsi que des représentants de la Commission européenne et du Conseil européen devraient y participer.

Il est rapporté que des désaccords ont persisté pendant plusieurs semaines entre les pays européens sur la question de savoir qui participerait aux négociations. Cependant, selon les informations fournies, un accord sur la composition de la délégation a été trouvé après le sommet informel de Dublin.

La participation de l'Europe à ce format signifie que les pays du continent cherchent à présenter leur position de manière indépendante dans les processus diplomatiques concernant l'Ukraine.

L'Europe ne veut pas être exclue de la discussion sur le destin de l'Ukraine

Les mouvements diplomatiques autour des négociations démontrent une fois de plus le désir des pays européens de participer directement au processus de prise de décision pour mettre fin à la guerre en Ukraine.

Selon la position de Berlin, l'intégrité territoriale de l'Ukraine, les garanties de sécurité et sa place dans le système de sécurité européen doivent être des axes importants des futures discussions.

Cependant, la réunion quadripartite impliquant la Russie, l'Ukraine, les États-Unis et l'Europe est encore mentionnée comme un format en cours de planification. Aucun accord final sur la date précise, le lieu, la composition officielle des participants et l'ordre du jour n'a été annoncé.

Par conséquent, cette initiative diplomatique doit être évaluée pour l'instant comme une déclaration sur un format de négociation potentiel plutôt que comme un accord conclu pour mettre fin à la guerre.

Note de la rédaction : Certains détails concernant la délégation européenne et le format quadripartite sont basés sur les sources fournies. Ils sont présentés avec une attribution prudente et non comme une décision finale officiellement confirmée. Les déclarations précédentes de l'Allemagne sur les négociations avec la participation européenne montrent également que la question de l'implication de l'Europe dans le processus diplomatique est en cours de discussion.