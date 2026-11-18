Dans la nuit du 17 novembre, les forces armées ukrainiennes ont frappé le pont de Crimée avec des drones et des missiles. L'attaque a provoqué l'effondrement de l'arche et des structures intermédiaires de la partie routière du pont. La circulation automobile a été interrompue, rapporte Gazeta.

L'état-major général des forces armées ukrainiennes a indiqué que la partie routière du pont est devenue inutilisable et que les véhicules ne peuvent plus y circuler. Bien que le réseau ferroviaire soit préservé, son arche a également été endommagée.

Il s'agit de la deuxième nuit consécutive d'attaques des forces ukrainiennes contre le pont de Crimée. Auparavant, dans la nuit du 16 novembre, le pont avait déjà été ciblé par des drones. Après cette attaque, la circulation automobile avait été suspendue pendant près de 17 heures.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que l'opération avait été préparée pendant plusieurs semaines. Selon lui, il s'agissait de la septième phase d'une opération préparée en coopération entre le Service de sécurité et l'état-major général des forces armées. Au cours de celle-ci, les systèmes de défense aérienne, les radars, les moyens de guerre électronique et d'autres cibles russes ont été progressivement détruits.

Zelensky a annoncé que lors de la phase finale de l'opération, des drones « Palyanitsya », des missiles « Neptune » et « Flamingo », ainsi que des drones « Ruta » ont été utilisés.

Le président ukrainien a souligné que la Russie frappe quotidiennement les infrastructures ukrainiennes, y compris les ponts. Il a affirmé que l'Ukraine rappelle également à la Russie qu'elle doit retourner là où la guerre a commencé.

Le ministère russe des Transports a annoncé le 17 novembre au matin que la circulation sur les parties routière et ferroviaire du pont de Crimée était interrompue. Plus tard, il a été signalé que le trafic ferroviaire avait été rétabli sur une seule voie. Dans la soirée, lors d'une réunion de la commission gouvernementale, les questions d'évaluation des dommages, du début des travaux de réparation et de l'acheminement des marchandises vers la Crimée par des itinéraires alternatifs ont été discutées.

Le Comité d'enquête russe a qualifié l'attaque d'acte terroriste et a ouvert une procédure en vertu de l'article 205 du Code pénal. Selon l'agence, les 16 et 17 novembre, le pont a été frappé par des véhicules aériens sans pilote, entraînant des dommages structurels.

Le porte-parole du président russe, Dmitri Peskov, a déclaré que Vladimir Poutine avait été informé de l'attaque. Il a souligné que le pont serait certainement reconstruit.

Il s'agit de la troisième attaque majeure contre le pont de Crimée depuis le début de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie. En octobre 2022, l'explosion d'un camion avait provoqué l'effondrement de deux travées du pont. À l'été 2023, il avait été attaqué par des drones marins.