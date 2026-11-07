«Un vide apparaît dans notre propre défense» : l'Allemagne cesse de fournir des systèmes Patriot à Kiev

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«Un vide apparaît dans notre propre défense» : l'Allemagne cesse de fournir des systèmes Patriot à Kiev

Le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, a déclaré que Berlin ne pouvait plus fournir à l'Ukraine de nouveaux Patriot systèmes de défense antimissile et leurs munitions.

Le chef du ministère allemand de la Défense a souligné qu'en raison de l'épuisement des stocks d'armes, toute nouvelle livraison pourrait compromettre gravement la sécurité nationale et la capacité de défense du pays.

«Nous avons donné tout ce que nous pouvions» : la déclaration de Pistorius

Dans une interview accordée au groupe de médias Funke, le ministre allemand de la Défense a reconnu la gravité de la situation :

  • Limitation des approvisionnements : «La question de l'approvisionnement, en particulier pour les systèmes Patriot destinés à la défense antimissile, est très complexe. L'Allemagne a déjà transféré plusieurs complexes et de nombreux missiles guidés à l'Ukraine. Aucun système supplémentaire ne sera livré pour le moment», a déclaré Pistorius ;

  • Menace pour sa propre sécurité : Le ministre a ajouté que l'allocation de moyens de défense supplémentaires à Kiev pourrait créer directement des lacunes dans la propre défense de la Bundeswehr ;

  • La limite de Berlin : Bien que l'Allemagne reste l'un des plus grands donateurs militaires de l'Ukraine, elle a indiqué que ses stocks de systèmes de missiles antiaériens ont atteint une limite stratégique.

Le ciel de Kiev reste-t-il ouvert ? Le risque de pénurie de missiles

L'arrêt des livraisons par l'Allemagne intervient à un moment où le système de défense aérienne de l'Ukraine est considérablement affaibli :

  • L'aveu de Zelensky : Le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait précédemment admis que, faute de missiles antiaériens dans tout le pays, les forces armées ukrainiennes étaient confrontées à une vulnérabilité critique face aux missiles balistiques russes ;

  • «La pire situation depuis le début de la guerre» : Le chef du comité de la Verkhovna Rada sur la sécurité nationale, la défense et le renseignement, Yegor Chernev, a officiellement déclaré que la situation concernant les systèmes de défense aérienne en Ukraine est la pire depuis le début des hostilités à grande échelle.

L'incapacité des alliés occidentaux à envoyer de nouveaux moyens de défense aérienne devrait réduire considérablement la capacité de l'Ukraine à protéger ses infrastructures critiques et ses villes contre les frappes de missiles.

Boris PistoriusSystèmes PatriotGuerre Ukraine-RussieBundeswehrDéfense aérienne
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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