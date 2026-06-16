Mourinho souhaite recruter Ruben Dias pour la défense du Real Madrid

À l'approche du mercato estival dans le monde du football européen, la lutte secrète et les plans spectaculaires entre les grands clubs s'intensifient. En particulier, le légendaire technicien portugais José Mourinho, de retour pour un second mandat à la tête du Real Madrid, est déterminé à réformer en profondeur l'effectif et à renforcer la ligne défensive. L'un des objectifs principaux du célèbre entraîneur « Special One » pour ses transferts d'été est Ruben Dias, actuellement sous contrat avec Manchester City et considéré comme l'un des meilleurs défenseurs centraux au monde.

Le nouveau rempart défensif de José Mourinho à Madrid

Selon une information brûlante relayée par The Athletic, l'une des publications sportives les plus prestigieuses et fiables de Grande-Bretagne, le talentueux défenseur portugais de 29 ans a été officiellement inscrit sur la liste des transferts de la direction du « Club Royal ». L'entraîneur madrilène José Mourinho a personnellement pris l'initiative de faire venir son compatriote. Selon le plan stratégique de l'entraîneur expérimenté, le Real Madrid doit impérativement renforcer sa défense avec un joueur physiquement puissant et doté de capacités de leadership comme Dias pour redevenir hégémonien en Europe la saison prochaine.

D'après les informations fournies par des initiés, la direction du géant de la Premier League, Manchester City, ne souhaite pas non plus retenir le Portugais contre sa volonté. Si une offre financièrement appropriée et avantageuse parvient de Madrid, les « Cityzens » seraient prêts à ne pas s'opposer au transfert de Dias. Actuellement, les experts du marché des transferts estiment la valeur potentielle de ce défenseur central à environ 55 millions d'euros environ.

Vous pouvez découvrir plus en détail les statistiques de Ruben Dias la saison dernière et les modalités de son transfert potentiel à Madrid via le tableau d'analyse sportive suivant :

Nom et âge du joueur Club actuel et nationalité L'entraîneur qui le sollicite pour Madrid Valeur estimée sur le marché des transferts Statistiques du championnat anglais la saison dernière Position de la direction du club sur le transfert Ruben Dias

(29 ans) Manchester City

(Premier League anglaise) José Mourinho

(Entraîneur du Real Madrid) 55 millions d'euros

(Estimation des experts) 26 matchs

(auteur de 2 buts) En cas d'offre appropriée, pas d'opposition à la vente

Fondation solide en Premier League et nouveau défi

Pour rappel, le « mur » portugais a disputé un total de 26 matchs officiels sous les couleurs de Manchester City en Premier League la saison dernière. Outre ses performances sans faille en défense, il a marqué à deux reprises, contribuant ainsi à des points précieux pour son équipe.

Analyse des coulisses du transfert : Le passage de Ruben Dias au Santiago Bernabéu pourrait être l'un des événements majeurs de l'été. Étant donné que la solidité de la ligne défensive est la priorité dans le style tactique de José Mourinho, il n'est pas surprenant que Dias devienne le nouveau leader du géant madrilène. Les supporters du « Club Royal » attendent avec impatience la collaboration de ce tandem portugais.

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