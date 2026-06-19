Epic Games révolutionne l'industrie du jeu : l'IA intégrée à Unreal Engine 5.8

Unreal Engine, considéré comme la plateforme technologique leader de l'industrie du jeu, a présenté sa version 5.8. Cette mise à jour n'est pas simplement une étape supplémentaire, mais un tournant majeur marquant le début de l'ère de l'intelligence artificielle (AI) dans le processus de création de jeux. Pour la première fois, Epic Games a intégré des grands modèles de langage (LLM) directement dans le noyau du moteur de jeu, offrant aux développeurs des possibilités totalement nouvelles pour créer des mondes de jeu. C'est ce qu'indique l'information de Ixbt.com.

La nouveauté centrale de cette version est un plugin expérimental appelé Model Context Protocol (MCP), qui permet de connecter n'importe quel LLM aux systèmes internes du moteur. Selon ixbt.com, cette technologie peut interagir directement avec des composants complexes tels que les Blueprints, les meshs 3D, les matériaux et les systèmes d'éclairage. Désormais, l'AI peut non seulement écrire du texte, mais aussi placer des objets dans la scène de jeu, construire des chaînes logiques et même effectuer des tâches d'optimisation.

L'aide des agents AI dans la création de jeux

Epic Games a utilisé le modèle Claude Code d'Anthropic pour démontrer ses nouvelles capacités. Au cours de l'expérience, l'AI a sélectionné indépendamment les objets nécessaires dans une bibliothèque numérique, les a placés dans la scène et a configuré le système d'éclairage sur la base d'une image fournie. Cela permet d'automatiser les tâches techniques chronophages pour les concepteurs de jeux, leur permettant de se concentrer davantage sur le processus créatif.

Sur le plan technologique, UE 5.8 inclut plusieurs autres mises à jour importantes. Grâce au nouveau système Mesh Terrain, il est désormais facile de créer des paysages 3D complexes, y compris des falaises suspendues, des tunnels et des « îles flottantes », qui étaient difficiles à réaliser avec les méthodes traditionnelles. De plus, la technologie MegaLights a été améliorée pour atteindre un taux de 60 FPS sur les consoles modernes.

Un pas vers l'avenir : Unreal Engine 6 et MetaHuman

L'apparition du mode Lumen Lite est particulièrement importante pour les développeurs de jeux et les designers graphiques. Ce mode assure un éclairage de haute qualité même sur des appareils moins puissants, notamment sur les consoles comme la future Nintendo Switch 2. Le système MetaHuman a également été considérablement étendu : il est désormais possible de transférer les mouvements complets du corps humain vers un personnage numérique à l'aide d'une simple caméra, sans équipement complexe.

Les représentants d'Epic Games soulignent que la version Unreal Engine 5.8 servira de fondation pour Unreal Engine 6, attendu en 2027. Dans le moteur de sixième génération, l'AI ne sera pas une fonction supplémentaire, mais l'outil de travail principal. L'entreprise prévoit de sortir la première version de test de UE6 fin 2027, visant à minimiser les tâches routinières dans la production de jeux.

Bien que de nombreux experts du secteur regardent avec scepticisme l'entrée de l'AI générative dans l'industrie du jeu, Epic Games considère cette direction comme le nouveau standard de création. De tels changements devraient, à l'avenir, porter non seulement la qualité visuelle des jeux, mais aussi leur vitesse de création et leur complexité à un nouveau niveau.