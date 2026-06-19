Conflit secret entre les États-Unis et ASML : la Chine a-t-elle commencé à produire les puces les plus avancées ?

Un sérieux conflit a éclaté entre le gouvernement des États-Unis et ASML, l'une des entreprises technologiques les plus chères au monde, basée aux Pays-Bas. L'administration de Washington s'inquiète qu'une machine EUV (lithographie ultraviolette extrême), capable de graver les puces les plus complexes au monde, soit tombée entre les mains de la Chine. C'est ce qu'indique Bloomberg en s'appuyant sur ses sources. Techcrunch.com rapporte .

Le secrétaire au Commerce des États-Unis, Howard Lutnick, a soulevé cette question lors d'une réunion avec la direction d'ASML. Si cette information est confirmée, il s'agira de la violation la plus grave du système de contrôle des exportations mis en place par les États-Unis depuis des années. Le point crucial est qu'ASML est la seule entreprise au monde à produire des équipements EUV, sans lesquels il est impossible de fabriquer les processeurs les plus modernes pour des géants comme NVIDIA, Apple ou Intel.

Accusations non prouvées et position d'ASML

Les responsables américains affirment détenir des preuves qu'ASML a fourni des composants et des équipements de transport liés à la technologie EUV à la Chine. Cependant, pour l'instant, ces preuves n'ont été présentées ni au public ni à l'entreprise néerlandaise elle-même. Les représentants d'ASML insistent fermement sur le fait que de telles machines n'existent pas du tout sur le territoire chinois et n'ont jamais été livrées.

Selon le PDG Christophe Fouquet, ASML contrôle strictement chaque appareil qu'elle développe. Ils sont soit activement utilisés par les clients, soit démontés et retournés à l'entreprise. Fouquet souligne qu'il est impossible de copier la technologie EUV ou de l'acquérir via le « reverse-engineering », car la création de la seule source lumineuse a nécessité 20 ans de recherche et des milliards de dollars d'investissement.

Conséquences géopolitiques et économiques

ASML est actuellement la société cotée la plus chère d'Europe, avec une valeur boursière dépassant les 700 milliards de dollars. L'entreprise n'est autorisée à vendre à la Chine que des équipements DUV (ultraviolet profond) d'ancienne génération. Ces ventes représentent près de 20 % des revenus de l'entreprise. Selon les experts, il serait illogique pour ASML de mettre en péril sa réputation internationale et ses principales sources de revenus pour une seule transaction illégale.

Néanmoins, le gouvernement américain intensifie la pression pour maintenir sa supériorité technologique. Washington a même commencé à financer des startups comme xLight, qui pourraient limiter le monopole d'ASML. De telles actions prouvent une fois de plus que la concurrence dans l'industrie mondiale des puces est devenue non seulement une question économique, mais aussi un enjeu de sécurité nationale.

Les machines EUV sont considérées comme les systèmes techniques les plus complexes au monde ;

ASML détient un monopole absolu dans ce domaine ;

L'accès de la Chine à cette technologie menace le leadership des États-Unis dans le domaine de l'AI.

Pour l'instant, la situation reste incertaine. Si les États-Unis ne parviennent pas à prouver leurs accusations, cela pourrait nuire à la confiance entre les deux pays alliés. Mais si la Chine a réellement acquis cette technologie, un changement total du rapport de force sur le marché technologique mondial est inévitable.