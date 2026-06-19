SpaceX avertit que les nouveaux plans de l'UE menacent les communications satellites en Ukraine

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SpaceX avertit que les nouveaux plans de l'UE menacent les communications satellites en Ukraine

La société SpaceX, dirigée par Elon Musk, a vivement critiqué les plans de l'Union européenne concernant la redistribution des fréquences satellites. Les représentants de l'entreprise soulignent que les nouvelles réglementations proposées par la Commission européenne pourraient limiter la technologie de connexion directe des smartphones aux satellites et nuire à la qualité des communications à l'échelle mondiale. C'est ce qu'indique l'information de Ixbt.com.

Dans un recours officiel adressé à la Commission européenne, SpaceX affirme que cette initiative de l'UE priverait les utilisateurs européens de capacités de communication modernes et causerait de graves problèmes pour les services d'urgence. Plus précisément, selon Bloomberg, de telles restrictions pourraient menacer directement la sécurité des communications en Ukraine, où le système Starlink est actuellement utilisé activement.

Interférences et obstacles techniques

L'Union européenne prévoit de créer sa propre constellation de satellites IRIS² et souhaite utiliser un système de radiofréquences hybrides pour ce projet. Selon les experts de SpaceX, ce système pourrait entrer en conflit technique (interférences) avec les services Starlink. Cela mettrait en péril non seulement les communications commerciales, mais aussi le fonctionnement stable des services de secours et d'urgence en Ukraine.

La Commission européenne avait précédemment annoncé son intention de limiter l'accès des opérateurs étrangers à la bande de fréquences autour de 2 GHz. Cette bande est cruciale pour la technologie de connexion directe des smartphones aux satellites (direct-to-cell). Actuellement, les sociétés américaines Viasat et EchoStar opèrent dans ce spectre, mais leurs licences expirent en 2027.

Intérêts politiques et réalité économique

En critiquant le plan de l'UE, les représentants de SpaceX soulignent que l'Union accorde plus d'importance au pays d'enregistrement de l'opérateur qu'à la réalité économique et technique. Selon l'entreprise, une telle approche étouffe l'innovation et pourrait créer des barrières artificielles dans l'écosystème mondial des communications satellites.

Pour rappel, Starlink fournit actuellement des services de transmission de données en Ukraine en collaboration avec les opérateurs Kyivstar et Veon. Ce système de communication est d'une importance vitale pour les infrastructures critiques du pays, et tout dysfonctionnement technique ou conflit de fréquences pourrait avoir des conséquences graves.

Selon TASS et d'autres agences d'information internationales, l'Union européenne vise à réduire sa dépendance aux technologies américaines en créant son propre réseau satellite indépendant. Cependant, SpaceX s'inquiète que ces actions dégradent la qualité des services existants et nuisent aux normes mondiales de communication.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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