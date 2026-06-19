Pronostic de Khabib Nurmagomedov : qui remportera la Coupe du Monde 2026 et le Soulier d'Or ?
La légende de l'UFC, Khabib Nurmagomedov, continue de s'exprimer sur les débats passionnés entourant la Coupe du Monde actuelle. Après avoir qualifié l'équipe nationale d'Ouzbékistan d'équipe débutante la plus affamée et ambitieuse, l'athlète a dévoilé ses pronostics pour le trophée principal et la course au titre de meilleur buteur.
Le top 3 pour le titre de champion
Selon Khabib, les géants européens domineront nettement le Mondial cette année. Fait notable, bien qu'il ne soit pas supporter, il a évalué les chances de l'Allemagne comme étant les plus élevées :
Allemagne — Le grand favori de la compétition. « Je ne suis pas leur supporter, mais je place tout de même l'Allemagne en première position », déclare Khabib.
Pays-Bas — Le principal prétendant à la deuxième place.
Espagne — L'équipe qui complète le top 3.
Qui remportera le « Soulier d'Or » ? 5 candidats dangereux
S'agissant des prétendants au titre de meilleur buteur du tournoi, la star du MMA ne s'est pas limitée à un seul nom. Il a cité cinq attaquants actuellement dans une forme redoutable, capables de briser n'importe quelle défense :
Kylian Mbappé (France)
Lautaro Martínez (Argentine)
Vinícius Júnior (Brésil)
João Félix (Portugal)
Harry Kane (Angleterre)
Analyse et perspectives :
La confiance de Khabib Nurmagomedov envers l'Allemagne pour le titre n'est pas infondée. Les Allemands ont écrasé Curaçao 7-1 lors du premier match, démontrant ainsi leur immense potentiel offensif. Les cinq noms cités pour le titre de meilleur buteur sont les figures centrales de ce Mondial 2026. Le temps dira si l'intuition sportive de la légende de l'Octogone s'avère exacte.
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