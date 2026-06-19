DeepCool présente des systèmes de refroidissement révolutionnaires au Computex 2026

DeepCool, l'un des acteurs majeurs du marché des composants informatiques, a dévoilé ses dernières innovations technologiques au salon international Computex 2026. Le stand de l'entreprise cette année s'est distingué par deux axes principaux : une nouvelle génération de chambres à vapeur (vapor chamber) et l'intégration de grands écrans sur les systèmes de refroidissement. Selon ixbt.com, la marque a apporté des mises à jour significatives non seulement aux ventirads, mais aussi aux systèmes de refroidissement liquide (SJO) et aux boîtiers. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Parmi les systèmes de refroidissement à air, le modèle Assassin V Vision s'impose comme le véritable vaisseau amiral. Bien que ce refroidisseur à double tour soit la suite logique de l'Assassin IV, il a été considérablement amélioré sur le plan structurel. L'appareil intègre un ventilateur de 140 mm qui est alimenté via des contacts ouverts, sans câbles superflus. Le nombre de caloducs a été porté à huit, mais la principale nouveauté est la chambre à vapeur VC 2.0. Les ingénieurs de DeepCool soulignent que l'augmentation de l'épaisseur de la base de la chambre à 1,2 mm a permis de porter l'efficacité de dissipation thermique jusqu'à 220 W.

Écrans et systèmes de monitoring intelligents

DeepCool accorde également une grande importance à l'attrait visuel de ses produits. Le refroidisseur Assassin V Vision est équipé d'un écran IPS de 4,5 pouces sur le dessus, qui permet non seulement de surveiller les indicateurs du système, mais peut également servir d'écran secondaire. Un logiciel spécial, DeepCreative, a été développé pour gérer l'écran. De plus, les modèles AK700 VC et AN600 VC, destinés aux systèmes low-profile, ont été présentés. Le modèle AN600 VC a réussi à augmenter sa puissance de dissipation thermique de 180 W à 220 W tout en conservant ses dimensions compactes.

Dans le segment du refroidissement liquide, le modèle LT360 Vision ARGB a attiré toute l'attention. Cet appareil dispose d'un écran IPS pivotant de 4,5 pouces que l'utilisateur peut ajuster selon l'angle souhaité (jusqu'à 90 degrés). Le système repose sur la pompe de sixième génération de DeepCool. De telles solutions assurent non seulement des performances élevées, mais sont également idéales pour les gamers modernes et les utilisateurs privilégiant l'esthétique visuelle.

Solutions dédiées aux stations de travail

L'entreprise n'a pas oublié le segment professionnel. Le modèle StationX 620 a été spécialement conçu pour les stations de travail équipées de processeurs puissants tels que AMD EPYC et Threadripper. Ce refroidisseur massif peut dissiper efficacement jusqu'à 540 W de chaleur. Sa hauteur est de 155 mm et il est équipé de ventilateurs haute résistance au format 12030. Ces spécifications démontrent que les produits DeepCool sont prêts non seulement pour un usage domestique, mais aussi pour des charges de travail de niveau serveur.

De nouveaux boîtiers et blocs de ventilateurs ont également fait leur apparition sur le stand :

CH690 LCD et CH170 Plus UES : une nouvelle génération de boîtiers aux fonctionnalités étendues ;

une nouvelle génération de boîtiers aux fonctionnalités étendues ; FD36 ARGB : un bloc unique regroupant trois ventilateurs de 120 mm, simplifiant le montage et réduisant le nombre de câbles ;

un bloc unique regroupant trois ventilateurs de 120 mm, simplifiant le montage et réduisant le nombre de câbles ; Silentnox Pro 360 : un nouveau système SJO où le niveau sonore a été réduit au minimum.

Ces technologies présentées par DeepCool devraient arriver sur le marché mondial, y compris dans la région d'Asie centrale, dans les prochains mois. Cela offrira de nouvelles options de refroidissement plus efficaces pour les assembleurs de PC haute performance.