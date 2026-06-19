Telegram bloqué en Inde : 150 millions d'utilisateurs privés de connexion

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Telegram bloqué en Inde : 150 millions d'utilisateurs privés de connexion

Le gouvernement indien a instauré une interdiction temporaire du messager Telegram dans le cadre de la lutte contre la fraude aux examens. La Haute Cour de New Delhi a rejeté le recours déposé par la plateforme contre cette restriction. En conséquence, plus de 150 millions d'utilisateurs, l'un des plus grands marchés mondiaux, ont été privés de l'accès au service populaire. C'est ce qu'informe Ixbt.com dans son article.

Cette mesure radicale a été motivée par les examens nationaux d'entrée dans les universités de médecine du pays. Auparavant, les résultats des examens avaient été annulés suite à des accusations de fuites de questions. Le ministère indien des Technologies de l'Information a décidé d'imposer le blocage jusqu'au 22 juin après des inquiétudes concernant certains canaux vendant les questions d'examens à venir.

Décision judiciaire et réaction des géants technologiques

Selon ixbt.com, le juge Tejas Karia a jugé la décision du gouvernement légale et pleinement conforme aux procédures établies. Quelques heures après l'annonce de l'interdiction, les compagnies de télécommunications locales, ainsi que des géants comme Google et Apple, ont supprimé l'application Telegram de leurs boutiques et limité l'accès.

Le fondateur de Telegram, Pavel Durov, a vivement critiqué la situation. Selon lui, de telles mesures reviennent à punir des millions d'utilisateurs innocents. Durov a souligné que les problèmes de fuite de documents d'examen s'étaient déjà déplacés vers d'autres plateformes et que le blocage d'un seul service ne résoudrait pas le problème.

La situation s'est complexifiée lorsque l'effet du blocage s'est propagé hors des frontières du pays en raison de la méthode de BGP hijacking utilisée par la société de télécommunications indienne Reliance. En conséquence, des millions d'utilisateurs aux Émirats arabes unis et dans d'autres régions voisines ont également rencontré des problèmes d'accès au messager.

L'administration de Telegram a exprimé sa volonté de coopérer avec le gouvernement et a annoncé avoir supprimé plus de 900 liens diffusant du contenu illégal lié aux examens. Malgré cela, New Delhi n'a pas l'intention d'assouplir les restrictions tant que les processus d'examen ne sont pas totalement terminés.

Cet événement est une preuve supplémentaire du renforcement du contrôle des États sur les plateformes numériques dans le monde technologique global. Étant donné que Telegram est également le principal moyen de communication pour les utilisateurs ouzbeks, de tels blocages sur des marchés majeurs pourraient avoir un impact significatif sur la stabilité globale et la politique internationale de la plateforme.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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