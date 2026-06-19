«C'est le pire Portugal» : un agent célèbre critique vertement Ronaldo et Martinez

Le premier match de la Coupe du Monde, qui se déroule sur les pelouses d'Amérique du Nord, a déclenché, outre des résultats inattendus, de vifs débats. En particulier, l'équipe nationale du Portugal, après son match nul (1:1) contre la République du Congo, représentant de l'Afrique, dans le premier duel du groupe E, a été vivement critiquée dans son propre pays.

Le célèbre agent de football portugais Paulo Barboza, dans une interview accordée à la publication « RB Sport », a exprimé des opinions très dures et sans concession sur le football produit par l'équipe et le rôle de l'attaquant Cristiano Ronaldo dans l'effectif.

« Nous ne méritions même pas le match nul »

Selon l'agent, l'équipe nationale du Portugal n'a pas montré même la moitié du jeu de qualité attendu par les supporters lors de son match d'ouverture et n'a obtenu un point contre le Congo que grâce à la chance.

Paulo Barboza sur le jeu du Portugal : « Nous avons très mal joué contre le Congo et, à mon avis, nous ne méritions même pas le nul. C'est le pire match du Portugal que j'ai vu ces 10 dernières années. Le plus regrettable est que l'équipe nationale peut en réalité jouer beaucoup mieux. Mais si cette situation persiste, nous risquons non seulement d'abandonner tout espoir de titre, mais aussi de ne pas sortir du groupe ».

Le problème Ronaldo : « L'équipe joue à 10 sur le terrain »

La partie la plus sensationnelle de l'interview concernait le capitaine de l'équipe, Cristiano Ronaldo. Paulo Barboza a déclaré ouvertement que la présence de la légende de 41 ans sur le terrain affectait négativement le mécanisme collectif :

Sa place dans le onze de départ : Barboza est convaincu qu'actuellement, Cristiano Ronaldo n'a plus sa place dans le onze de départ de l'équipe nationale.

Le préjudice de l'« ego » : Les ambitions personnelles et l'ego extrêmement élevé de l'attaquant pourraient nuire au moral général du Portugal et à son objectif de remporter la Coupe du Monde.

Déficit tactique : Lorsque Ronaldo est sur le terrain, l'équipe joue en réalité à 10, car il ne peut plus assurer le pressing actif et la mobilité exigés par le football moderne.

La peur de l'entraîneur et les alternatives offensives

Paulo Barboza a également remis en question les décisions du sélectionneur Roberto Martinez. Selon lui, le Portugal est devenu trop dépendant du facteur Ronaldo. L'entraîneur semble avoir peur de mettre Cristiano sur le banc, craignant que cette décision n'affecte négativement le moral du joueur star et l'ambiance au sein de l'équipe.

Pourtant, le Portugal dispose d'alternatives formidables capables de rendre la ligne d'attaque beaucoup plus variée, rapide et efficace :

João Félix

Gonçalo Ramos

Rafael Leão

Selon l'agent, c'est en donnant leur chance à ces forces jeunes et dynamiques que le Portugal pourra retrouver un niveau de jeu digne d'un champion.