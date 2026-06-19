Liverpool a trouvé un remplaçant potentiel pour Mohamed Salah : le transfert de Yan Diomande est-il possible ?

Le club anglais de Liverpool mène des recherches intensives pour combler le vide laissé par le départ de Mohamed Salah. Actuellement, la cible principale des recruteurs du club est le jeune talent ivoirien Yan Diomande. L'ailier de 19 ans a attiré l'attention non seulement des experts, mais aussi des grands clubs grâce à sa vitesse et sa technique. C'est ce que rapporte Goal.com dans son article.

Yan Diomande a démontré son haut potentiel lors de son match de débuts à la Coupe du Monde, où il a déstabilisé les défenseurs de l'équipe nationale de l'Équateur. Selon Goal.com, c'est précisément ce match qui a accru l'intérêt de la direction de Liverpool. Cependant, le prix du transfert pourrait constituer un obstacle inattendu pour les Merseysiders.

Difficultés sur le marché des transferts

Actuellement, les droits de Yan Diomande appartiennent au club allemand du RB Leipzig. Le succès du joueur sur la scène internationale a renforcé la position du club allemand. Il est désormais certain que le RB Leipzig exigera une somme astronomique pour sa star, ce qui poserait un problème financier majeur pour Liverpool.

Lors du mercato estival dernier, les Merseysiders ont dépensé plus de 450 millions de livres sterling pour de nouvelles recrues. Cependant, ces investissements n'ont pas porté leurs fruits et l'équipe a terminé la saison sans trophée. Par conséquent, la direction du club hésite à consacrer une grande partie du budget à un seul joueur. Le Paris Saint-Germain pourrait profiter de cette situation pour s'attacher les services du talentueux ailier.

Problèmes en ligne d'attaque et erreurs passées

Liverpool est conscient qu'il a payé cher le fait de ne pas avoir trouvé un remplaçant adéquat pour Luis Diaz la saison dernière. Cody Gakpo n'a pas produit le niveau attendu, et la nouvelle recrue Florian Wirtz a eu des difficultés à s'adapter à la Premier League. Les tensions entre Mohamed Salah et l'entraîneur Arne Slot ont encore complexifié la situation.

En regardant les statistiques, l'équipe qui a remporté le championnat avec 86 buts lors de la saison 2024-25 n'a réussi à en marquer que 63 la saison précédente. Les supporters sont mécontents que le club ait cédé des joueurs comme Antoine Semenyo à Manchester City en janvier. Désormais, l'équipe fait face à un choix crucial : acheter Yan Diomande pour une somme importante ou subir une autre saison décevante en attaque.

Pour Liverpool, il est désormais nécessaire de renforcer non seulement l'aile, mais aussi les positions suivantes :

Milieu de terrain central ;

Arrière droit ;

Défense centrale.

Par conséquent, le transfert de Yan Diomande est attendu comme le facteur clé définissant la stratégie de l'équipe pour la saison prochaine.