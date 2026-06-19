Marcus Rashford souhaite quitter Manchester United pour retourner au FC Barcelone

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Marcus Rashford souhaite quitter Manchester United pour retourner au FC Barcelone

L'attaquant de Manchester United, Marcus Rashford, n'abandonne pas son intention de poursuivre sa carrière dans le championnat espagnol. Malgré l'arrivée d'Anthony Gordon dans l'équipe, le joueur anglais considère son retour au FC Barcelone comme son objectif principal. Ce transfert revêt une importance majeure pour l'avenir du joueur et la situation financière des clubs. C'est ce qu'indique l'information de Goal.com.

Selon Goal.com, la direction de Manchester United est prête à vendre l'attaquant de 28 ans lors du mercato estival actuel. De son côté, Rashford rejette les offres d'autres clubs, attendant un appel du géant catalan. Le joueur a passé la saison dernière en prêt au FC Barcelone et reste convaincu qu'il a encore tout à prouver là-bas.

Obstacles financiers et négociations entre clubs

Actuellement, le principal obstacle au transfert reste les questions financières. Le FC Barcelone n'avait pas exercé précédemment son option d'achat du joueur pour 30 millions d'euros. Manchester United n'a pas l'intention de prêter à nouveau Rashford et n'envisage qu'une vente définitive. Cette situation pourrait compliquer les choses pour les Blaugranas, qui traversent des difficultés financières.

D'après la publication sportive, Rashford serait même prêt à réduire son salaire pour rester à Barcelone. L'entraîneur Hansi Flick s'était dit satisfait des performances du joueur à la fin de la saison dernière et avait souligné que le club explorerait toutes les options pour le conserver. Rashford a prouvé qu'il pouvait s'adapter aux tactiques de Flick et avoir un impact positif même en entrant en jeu.

Attentes à la clôture du mercato

Actuellement, la priorité du FC Barcelone est l'achat d'un avant-centre. Ce n'est qu'ensuite que le club reviendra sur le cas de Rashford. Le joueur lui-même est prêt à attendre jusqu'aux derniers jours du mercato. Sa détermination devrait mettre la pression sur les directions des deux clubs et accélérer le processus de négociation.

Manchester United espère une augmentation de la valeur du transfert de Rashford après sa participation réussie au championnat du monde. Si aucune autre offre convenable n'arrive à l'approche de la fermeture du mercato, le club anglais pourrait assouplir ses exigences. Pour Rashford, le FC Barcelone reste l'option idéale non seulement pour relancer sa carrière professionnelle, mais aussi pour maintenir son rang dans le football de haut niveau.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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