L'attention du football mondial est tournée vers les pelouses d'Amérique du Nord, où se déroulent les matchs historiques de la Coupe du Monde. Aujourd'hui, tout le peuple ouzbek et des millions de fans locaux ressentent une immense émotion et une grande fierté. En effet, l'équipe nationale d'Ouzbékistan fait ses débuts pour la première fois de son histoire en phase finale de la Coupe du Monde. Cet événement historique est reconnu non seulement dans notre pays, mais aussi par les clubs les plus prestigieux et les plus puissants de la planète.

Le géant actuel de la Premier League anglaise, le célèbre club de Manchester City, a publié sur ses réseaux sociaux officiels un post spécial dédié aux débuts historiques de l'équipe nationale d'Ouzbékistan et de son talentueux défenseur et membre du club, Abduqodir Husanov, lors de la Coupe du Monde.

Aux couleurs des Citizens et avec le drapeau de l'Ouzbékistan sur les épaules !

La photo publiée sur le compte officiel Instagram a suscité en peu de temps les applaudissements de milliers de supporters ouzbeks. On y voit notre talentueux représentant Abduqodir Husanov posant avec fierté devant la caméra, vêtu de la tenue officielle de Manchester City, avec le drapeau national de la République d'Ouzbékistan élégamment drapé sur ses épaules. Le service de presse du club a simplement commenté cette photo historique en anglais par un mot concis et significatif : « Uzbekistan ».

Ce post témoigne de la haute estime dont jouit notre compatriote évoluant au sein des Citizens dans l'élite du football mondial.

Via le tableau sportif analytique suivant, vous pouvez découvrir en détail le record historique de Manchester City lors du tournoi de la Coupe du Monde 2026 et la situation du groupe où se trouve l'équipe nationale d'Ouzbékistan :

Record historique de Manchester City Statistiques du club à la Coupe du Monde Groupe K, où se trouve l'Ouzbékistan Détails du premier match historique • L'équipe ayant le plus grand nombre de joueurs participants à la Coupe du Monde 2026.

• Un record totalement inédit dans l'histoire de la Premier League ! • Total de joueurs : 19 représentants.

• Représentation : 12 équipes nationales de différents pays.

• Nom principal : Abduqodir Husanov. • Adversaires : Colombie, Portugal, RD Congo.

• Résultat de la première journée : Portugal — RD Congo 1:1.

• Note : Une opportunité idéale pour notre équipe nationale de prendre la tête ! • Adversaire : Équipe nationale de Colombie.

• Ville : Mexico (Mexique).

• Stade : L'emblématique arène Azteca.

Le duel au mythique Azteca et l'opportunité en or pour prendre la tête

Il convient de noter que l'équipe nationale d'Ouzbékistan mènera une lutte acharnée pour une place en play-offs dans le groupe K, composé d'équipes fortes. Nos représentants disputeront leur premier match du Mundial contre la Colombie, au stade Azteca de Mexico, symbole du football mondial.

Heureusement, lors du premier match de ce quatuor, le Portugal et la RD Congo ont fait match nul (1:1), perdant ainsi des points. Cela offre aux élèves de l'entraîneur Fabio Cannavaro une opportunité en or de battre la Colombie dès la première journée et de prendre la tête du groupe.

Pour information, le club de Manchester City, dont Abduqodir Husanov défend les couleurs, est entré dans l'histoire comme l'équipe ayant envoyé le plus de joueurs à cette Coupe du Monde. Pas moins de 19 membres du club évolueront sous les drapeaux de 12 pays différents, un chiffre record dans l'histoire du football anglais.

Le mot de la fin des analystes sportifs de Zamin : Le fait qu'un géant mondial comme Manchester City salue ainsi le football ouzbek et Abduqodir Husanov est une reconnaissance et un succès immense pour tout notre football national. Un tel soutien moral donnera certainement force et courage à nos joueurs, et particulièrement à Husanov, lors du match contre la Colombie au stade Azteca. Nous attendons une victoire historique demain. Allez l'Ouzbékistan !

Suivez toujours sur les pages de Zamin les événements les plus brûlants autour de notre équipe nationale en Coupe du Monde, ainsi que des informations exclusives sur Abduqodir Husanov et nos autres joueurs !