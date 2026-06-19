La légende des arts martiaux mixtes (MMA) et ancien champion de l'UFC, Khabib Nurmagomedov, suit avec un grand intérêt les discussions entourant la Coupe du Monde de football 2026, qui attire l'attention du monde entier. En évoquant les luttes lors du Mondial, les équipes nationales qui font leurs débuts et ses propres favoris, l'athlète célèbre a fait une déclaration qui fera la fierté des passionnés de football ouzbeks.

Parmi les forces participant pour la première fois à la Coupe du Monde, Khabib Nurmagomedov a placé l'équipe nationale d'Ouzbékistan parmi ses favoris.

« L'équipe d'Ouzbékistan est très "affamée" et ambitieuse »

En parlant des débutants de la Coupe du Monde, Khabib a particulièrement reconnu les changements positifs du football ouzbek et la force intérieure de l'équipe :

Khabib Nurmagomedov : « Parmi les équipes nationales qui se qualifient pour la première fois pour la Coupe du Monde, je soutiens bien sûr particulièrement l'Ouzbékistan ! Le véritable leader de cette équipe est Abduqodir Husanov. En général, cette équipe est très "affamée" de football, avec un désir extrêmement fort de se montrer sur le terrain et de donner tout son possible. À mon avis, ils devraient au moins franchir avec succès la phase de groupes et atteindre les play-offs. » De plus, parmi les débutants, je choisirais également l'équipe nationale de Curaçao. À mon avis, ils participent aussi pour la première fois au Mondial. On pourrait qualifier cette équipe de "mini-Pays-Bas". »

Le top 3 de Khabib pour la Coupe du Monde 2026

Lors de l'interview, lorsqu'on a demandé à la légende de l'UFC quelles équipes nationales il soutenait personnellement et quels étaient ses trois favoris, il a énuméré sans hésitation les pays suivants :

Ouzbékistan Turquie Maroc

Conclusion finale des commentateurs sportifs de Zamin : Le fait que Khabib Nurmagomedov, l'un des représentants les plus célèbres du sport mondial, ait hautement estimé le football ouzbek, et en particulier les capacités de leadership de notre talentueux défenseur Abduqodir Husanov, sera sans aucun doute un soutien moral supplémentaire pour nos représentants au Mondial. Comme l'a souligné Khabib, la "faim" de victoire et le caractère fort de nos joueurs les mèneront vers de nouvelles victoires historiques. Avec la confiance et le soutien des supporters, les "loups blancs" franchiront certainement l'obstacle de la phase de groupes !

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