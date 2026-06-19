Dani Olmo avertit Marc Cucurella : Lamine Yamal l'attend au Real Madrid

Sur fond de rumeurs de transferts inattendues dans le football espagnol, la star du FC Barcelone, Dani Olmo, a adressé un avertissement humoristique mais sérieux à son coéquipier en équipe nationale, Marc Cucurella. Le défenseur, passé du Chelsea FC au Real Madrid dans un transfert retentissant, affrontera désormais son club formateur. Ce transfert devrait ouvrir une nouvelle page dans l'histoire du Clasico. C'est ce que rapporte Goal.com dans son article.

Le Real Madrid a payé 55 millions d'euros plus des bonus pour l'ancien défenseur de Chelsea. Le joueur de 26 ans a signé un contrat de six ans avec le club madrilène. Fait notable, Cucurella est issu de l'académie du FC Barcelone, et son passage dans le camp du rival historique a été un coup dur pour les supporters catalans.

Dans une interview accordée au journal Sport, Dani Olmo n'a pas caché que tout le monde était surpris par ce transfert. Selon lui, les joueurs étaient totalement ignorants des plans de Cucurella. « Nous ne nous y attendions pas, il a tout gardé secret. Si c'est son souhait, je suis heureux pour mon ami, mais maintenant il va devoir souffrir dans le championnat. Par exemple, il va certainement devoir beaucoup transpirer face à Lamine Yamal », a déclaré Olmo.

L'ère Mourinho et les nouveaux transferts

Ce transfert est le premier achat officiel sous la direction du nouvel entraîneur du Real Madrid, José Mourinho. Après deux saisons consécutives sans trophées, le « club royal » a entrepris une refonte profonde de son effectif. Selon Goal.com, Madrid a non seulement recruté Cucurella, mais a également ajouté des stars comme Bernardo Silva et Ibrahima Konaté.

Le FC Barcelone ne reste pas non plus inactif sur le marché des transferts. Les Catalans ont finalisé le transfert d'Anthony Gordon en provenance de la Premier League et travaillent actuellement sur la piste de Julian Alvarez. Dani Olmo a souligné que le renforcement de l'adversaire n'inquiète pas les joueurs de Barcelone, mais rend au contraire la compétition plus intéressante.

Actuellement, Marc Cucurella se prépare avec l'équipe nationale d'Espagne pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Fait intéressant, il s'entraîne pour l'instant avec Lamine Yamal. Une fois le tournoi terminé, le défenseur s'envolera pour Madrid pour débuter les entraînements sous les ordres de Mourinho. La pression du Santiago Bernabéu et les confrontations cruciales contre son ancien club seront sans doute le plus grand défi de la carrière de Cucurella.