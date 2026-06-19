Cristiano Ronaldo nuit-il à l'équipe nationale du Portugal ?

Après la perte de points inattendue du Portugal lors du match d'ouverture de la Coupe du Monde 2026, le capitaine Cristiano Ronaldo se retrouve à nouveau au centre des critiques. Le match nul 1-1 contre la RD Congo a non seulement compliqué la situation au classement, mais a également relancé le débat sur l'influence de l'attaquant vedette sur le jeu collectif. C'est ce que rapporte Goal.com dans son article.

Lors de la rencontre à Houston, bien que João Neves ait permis aux Portugais de prendre l'avantage, Yoane Vissa a réussi à rétablir l'équilibre. Ce résultat tend la situation dans le groupe G. Dans une interview accordée à Sky Sports, l'ancien attaquant anglais Jay Botroyd a vivement critiqué la performance de Ronaldo, l'accusant de causer plus de tort que de bien à l'équipe.

Le banc de touche : seule solution ?

Selon Botroyd, l'attaquant de 39 ans doit évaluer objectivement sa condition physique et son impact sur l'équipe. L'expert estime que plutôt que de débuter dans le onze titulaire, Ronaldo devrait agir comme un « super-sub », apportant un nouveau souffle en entrant en jeu en fin de match. Cependant, Botroyd a ajouté qu'en raison du caractère du joueur, celui-ci n'accepterait jamais une telle décision.

« Pour être honnête, si Ronaldo veut être un joueur d'équipe, il doit comprendre qu'il doit s'effacer et devenir un remplaçant. Mais le fera-t-il ? Non, je ne le crois pas. Actuellement, il sert davantage d'obstacle que d'aide pour le Portugal », déclare l'ancien footballeur.

Rivalité éternelle avec Messi et position d'entraîneur

Les critiques ne se limitent pas à la qualité du jeu. Selon Botroyd, Ronaldo se concentre toujours sur sa rivalité à distance avec Lionel Messi, ce qui placerait ses intérêts personnels au-dessus des intérêts collectifs. « Il ne pourra jamais être Messi, mais il a maximisé ses opportunités tout au long de sa carrière. Maintenant, ses ambitions personnelles affectent l'équilibre de l'équipe », a-t-il ajouté.

Malgré cela, le sélectionneur du Portugal, Roberto Martinez, continue de défendre son capitaine. L'entraîneur a justifié le fait d'avoir laissé Ronaldo sur le terrain jusqu'à la fin du match contre la RD Congo par sa vaste expérience et sa capacité à décider du sort d'une rencontre. Selon Martinez, la présence d'un leader comme Ronaldo est psychologiquement cruciale dans des tournois aussi complexes.

Pour rappel, Cristiano Ronaldo participe à sa sixième Coupe du Monde, un record absolu. Cependant, lors du dernier match, il n'a pas réussi à cadrer un tir et a manqué deux occasions nettes. Désormais, le Portugal est obligé de gagner ses prochains matchs de groupe pour assurer sa qualification pour le tour suivant.