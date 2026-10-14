Les grands projets d'Abdukaimov : comment le Kirghizistan se prépare pour la Coupe d'Asie

Le nouveau sélectionneur de l'équipe nationale de football du Kirghizistan Urmatbek Abdukaimov a dévoilé les ambitions de l'équipe avant le prochain tournoi majeur. L'expert chevronné a officiellement déclaré que l'objectif principal pour la Coupe d'Asie 2027 est d'atteindre les demi-finales du tournoi.

Selon le sélectionneur, sortir de la phase de groupes est la priorité absolue, mais l'équipe sera prête à affronter n'importe quel adversaire lors des matchs à élimination directe pour réaliser un résultat historique.

« Une demi-finale serait un bon résultat » : la déclaration du coach

Urmatbek Abdukaimov a évalué l'état d'esprit actuel de l'équipe et ses plans pour la compétition comme suit :

Objectif principal : « Mon objectif pour la Coupe d'Asie est d'atteindre les demi-finales. Pour moi, arriver en demi-finale serait un très bon résultat » ;

Priorité immédiate : « Mais la première mission est de sortir de la phase de groupes. En phase à élimination directe, tout peut arriver » ;

Avantage physique : « Si nos joueurs sont en bonne condition physique et que nous produisons un jeu digne, nous continuerons sur une note positive. »

Deux victoires convaincantes avec le nouveau maître à jouer

Le début de l'ère Abdukaimov a été couronné de succès :

Nomination au poste de sélectionneur : Urmatbek Abdukaimov a été nommé le 25 août en remplacement du célèbre technicien croate Robert Prosinečki. L'Union de football du Kirghizistan lui a confié la mission de préparer minutieusement l'équipe pour la Coupe d'Asie 2027 ;

Victoires à Bichkek : Sous la direction du nouveau coach, l'équipe a disputé deux matchs amicaux dans la capitale et a remporté les deux avec un large score : les Maldives ont été battues 5-0 et le Liban a été vaincu 3-1.

Prochaines étapes : match contre le Vietnam et stage aux EAU

Le plan de préparation du tournoi se poursuit par étapes :

Journées FIFA de novembre : En novembre, l'équipe nationale du Kirghizistan disputera un match de préparation contre le Vietnam ;

Courtes vacances et stage aux EAU : Ensuite, les joueurs bénéficieront d'une courte pause et un stage d'entraînement débutera en décembre aux Émirats arabes unis ;

Phase finale : La dernière étape décisive de la préparation durera jusqu'au début du mois de janvier.

Coupe d'Asie 2027 : les adversaires du groupe « C »