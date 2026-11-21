La Confédération asiatique de football a publié la liste complète des équipes nationales qui participeront à la phase finale de la Coupe d'Asie U-17, organisée en Ouzbékistan en 2027.

La phase de qualification pour la Coupe d'Asie des moins de 17 ans, qui sera organisée par l'Ouzbékistan en 2027, est terminée. Les 16 meilleures équipes de jeunes du continent ont obtenu leur place pour la phase finale, dont l'Ouzbékistan. Le Kirghizistan, malgré une victoire lors de la dernière journée, a été éliminé en raison de la différence de buts.

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Au total, 16 équipes participeront à la compétition. Neuf d'entre elles se sont qualifiées directement pour la phase finale de la Coupe d'Asie car elles représentent le continent asiatique lors de la Coupe du Monde U-17 au Qatar. Les sept autres équipes ont obtenu leur place en terminant premières de leurs groupes respectifs lors des éliminatoires.

Participants à la phase finale de la Coupe d'Asie U-17 2027 :

Équipes qualifiées directement :

Ouzbékistan

Australie

Chine

Japon

Corée du Sud

Qatar

Arabie saoudite

Tadjikistan

Vietnam

Équipes qualifiées via les éliminatoires :

Indonésie

Irak

Syrie

Iran

Inde

Yémen

Liban

Le Kirghizistan gagne mais ne se qualifie pas pour la Coupe d'Asie

Lors de la dernière journée des éliminatoires, l'équipe U-17 du Kirghizistan a battu la Mongolie 2-1. Cependant, cette victoire n'a pas suffi aux joueurs kirghizes pour atteindre la phase finale.

L'équipe du Kirghizistan a été éliminée en raison d'une différence de buts inférieure à celle du Yémen. Le Yémen, grâce à ses résultats en phase de qualification, a obtenu son billet pour la phase finale en Ouzbékistan.

L'équipe de Syrie a également rejoint les 16 participants après avoir devancé les Émirats arabes unis grâce à une meilleure différence de buts lors des éliminatoires.

La Coupe d'Asie aura lieu en Ouzbékistan en mai 2027

Pour information, la phase finale de la Coupe d'Asie U-17 se déroulera du 13 au 29 mai 2027 en Ouzbékistan.

L'Ouzbékistan, pays hôte, participera directement à la compétition. Ce tournoi, réunissant les jeunes talents les plus prometteurs du continent, constituera une plateforme internationale majeure pour le football des jeunes dans notre pays.