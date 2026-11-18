Changement de date pour la Coupe d'Asie : le tournoi en Arabie saoudite aura lieu en 2028
La Confédération asiatique de football a officiellement confirmé la décision de modifier les dates de la Coupe d'Asie 2027. Arabie saoudite, le championnat continental organisé dans ce pays débutera en décembre 2027 et se terminera en janvier 2028, contrairement à ce qui était initialement prévu.
Cette question a été examinée lors de la 9e réunion du Comité exécutif de l'AFC à Bangkok, en Thaïlande. Ravshan Irmatov, premier vice-président de l'Association de football d'Ouzbékistan et membre du Comité exécutif de l'AFC, y a également participé.
Quand la Coupe d'Asie aura-t-elle lieu ?
Le Comité exécutif de l'AFC a officiellement approuvé la décision de modifier les dates précédemment adoptées par le comité d'organisation du tournoi.
Selon le nouveau calendrier, Arabie saoudite, la Coupe d'Asie se déroulera du 23 décembre 2027 au 21 janvier 2028.
La Confédération a déclaré que l'objectif de ce changement de calendrier est d'organiser le tournoi dans des conditions optimales pour les joueurs, les associations nationales, les supporters et les partenaires.
Ravshan Irmatov a également assisté à la réunion
La réunion était présidée par le président de l'AFC, le Cheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa. Les discussions ont porté sur le développement du football asiatique, l'organisation de compétitions continentales, ainsi que sur le renforcement de la coopération et de la solidarité entre les associations membres.
Des questions organisationnelles concernant la cérémonie des « AFC Awards Bangkok-2026 » et la Coupe d'Asie de football de plage ont également été abordées.
À l'issue de la réunion, les rapports des comités permanents de l'AFC ont été entendus et approuvés.
Ainsi, l'une des compétitions les plus importantes du football asiatique se déroulera selon un nouveau calendrier. Le championnat continental en Arabie saoudite débutera fin 2027 et connaîtra son vainqueur au cours des premières semaines de 2028.
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