La Confédération asiatique de football a officiellement confirmé la décision de modifier les dates de la Coupe d'Asie 2027. Arabie saoudite, le championnat continental organisé dans ce pays débutera en décembre 2027 et se terminera en janvier 2028, contrairement à ce qui était initialement prévu.

Cette question a été examinée lors de la 9e réunion du Comité exécutif de l'AFC à Bangkok, en Thaïlande. Ravshan Irmatov, premier vice-président de l'Association de football d'Ouzbékistan et membre du Comité exécutif de l'AFC, y a également participé.

Quand la Coupe d'Asie aura-t-elle lieu ?

Le Comité exécutif de l'AFC a officiellement approuvé la décision de modifier les dates précédemment adoptées par le comité d'organisation du tournoi.

Selon le nouveau calendrier, Arabie saoudite, la Coupe d'Asie se déroulera du 23 décembre 2027 au 21 janvier 2028.