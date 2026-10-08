L'équipe de Fabio Cannavaro face à un nouveau test de taille en novembre

L'équipe nationale d'Ouzbékistan s'apprête à relever un nouveau défi sérieux en novembre. Dans le cadre de la prochaine fenêtre internationale FIFA, l'équipe nationale d'Arabie saoudite prévoit d'organiser des matchs amicaux contre les « Loups blancs » et la Corée du Sud. Ce choix de l'Arabie saoudite n'est pas dû au hasard. Alors que l'équipe se prépare à accueillir la Coupe d'Asie 2027, elle souhaite tester ses capacités en affrontant des puissances asiatiques comme l'Ouzbékistan et la Corée du Sud.

Le match contre l'Ouzbékistan est prévu en novembre.

Selon les informations relayées par le média saoudien « Ar Riyadiyah », l'équipe nationale disputera deux rencontres amicales lors de la fenêtre FIFA du 9 au 17 novembre.

Selon le programme, les adversaires seront l'Ouzbékistan et la Corée du Sud. Les deux matchs devraient se dérouler au stade de l'université Imam à Riyad, la capitale saoudienne. L'achèvement des travaux de préparation du terrain sera un facteur clé pour la concrétisation de ce plan.

Conformément au calendrier FIFA, la période du 9 au 17 novembre est réservée aux matchs internationaux des équipes nationales masculines, chaque équipe pouvant disputer jusqu'à deux rencontres.

L'Arabie saoudite pense déjà à la Coupe d'Asie.

Le plan de l'Arabie saoudite pour le mois de novembre est directement lié à la Coupe d'Asie 2027.

Le prochain championnat continental se tiendra en Arabie saoudite

— dans les villes de Riyad, Djeddah et Al-Khobar. Le tournoi aura lieu du 7 janvier au 5 février 2027. Les hôtes disputeront leur premier match de phase de groupes le 7 janvier. Ensuite, l'équipe nationale saoudienne affrontera Oman et le Koweït. C'est pourquoi les matchs contre l'Ouzbékistan et la Corée du Sud revêtent une importance particulière pour les Saoudiens, bien au-delà de simples rencontres de contrôle. L'équipe pourra évaluer son niveau de préparation face à des adversaires de taille avant la Coupe d'Asie.

Une étape importante pour les protégés de Cannavaro.

L'équipe nationale d'Ouzbékistan continue également de se mesurer à des adversaires sérieux lors des récents rassemblements internationaux.

Sous la direction de Fabio Cannavaro, les « Loups blancs » ont disputé trois matchs amicaux lors des fenêtres FIFA de septembre et octobre. Si l'Ouzbékistan a battu l'Iran et la Syrie, il s'est incliné face à la Corée du Sud.

Désormais, le match contre l'Arabie saoudite en novembre pourrait servir de nouveau test crucial pour l'équipe de Cannavaro.

Surtout après le match d'octobre contre la Corée du Sud, affronter une autre grande nation asiatique sera intéressant pour évaluer la compétitivité de l'Ouzbékistan sur le continent.

L'Arabie saoudite cherche également de nouveaux défis.

Il est intéressant de noter que le choix de l'Ouzbékistan et de la Corée du Sud par l'Arabie saoudite en novembre présente un intérêt mutuel.

D'un côté, l'équipe saoudienne, hôte de la Coupe d'Asie, qui vise le titre à domicile.

De l'autre, l'Ouzbékistan, qui possède une expérience de la Coupe du monde et se mesure de plus en plus aux meilleures équipes du continent.

Dans cette perspective, le match potentiel de novembre signifie bien plus qu'un simple résultat pour les deux équipes : il s'agit de tester des décisions tactiques, d'évaluer la forme des joueurs et d'identifier les lacunes face à un adversaire fort avant les compétitions officielles.

Un autre grand match attend les « Loups blancs ».

De tels matchs sont particulièrement importants pour l'équipe nationale d'Ouzbékistan. Alors que l'équipe cherche à renforcer sa position sur la scène internationale, affronter des adversaires comme l'Arabie saoudite et la Corée du Sud offre une expérience précieuse aux joueurs.

Pour l'instant, les informations sur les matchs de l'Arabie saoudite contre l'Ouzbékistan et la Corée du Sud sont basées sur des rapports de la presse locale. Par conséquent, la date exacte et la confirmation officielle pourraient être communiquées ultérieurement.

Cependant, le projet en lui-même est remarquable : l'Ouzbékistan pourrait affronter un autre adversaire asiatique de taille en novembre. Si le match est officiellement confirmé, il deviendra l'un des véritables tests de force du football asiatique pour les protégés de Cannavaro.

Hozircha Saudiyaning O‘zbekiston va Janubiy Koreyaga qarshi uchrashuvlari haqidagi ma’lumotlar mahalliy matbuot xabarlariga asoslangan. Shu bois bahslarning aniq sanasi va rasmiy tasdig‘i keyinroq ma’lum bo‘lishi mumkin.

Biroq rejaning o‘ziyoq e’tiborga molik: noyabr oyida O‘zbekistonni yana bir kuchli Osiyo raqibiga qarshi o‘yin kutishi mumkin. Agar bahs rasman tasdiqlansa, Kannavaro shogirdlari uchun bu Osiyo futbolidagi haqiqiy kuch sinovlaridan biriga aylanadi.